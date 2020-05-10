Чому чіп у вакцині проти коронавірусу неможливий: спростовуємо черговий фейк

У мережі активно розповсюджують теорію, нібито уряд США створює вакцину з чіпом, аби стежити за людьми. Зокрема, нещодавно в ефірі одного з російських телеканалів режисер Микита Михалков "цілком серйозно" заявив, що Білл Гейтс використовує коронавірус, щоб "чіпувати" населення планети.

Інформація про чіпи у вакцинах активно розповсюджується у соціальних мережах, зокрема у вайбері та фейсбуці. Компанія фейсбуку активно блокує такі дописи, втім у приватних повідомленнях вони розлітаються швидко. Масло у вогонь підлив і російський режисер Микита Михалков, який присвятив цій теорії цілий випуск своєї авторської програми "БесогонТВ" на телеканалі Росія-24. Чому ця версія неможлива з технологічної точки зору, розповідає 24 канал.

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Теорія про чіпування та вакцинацію: коротко про основне

Зокрема, сам Микита Михалков розповідав, що засновник компанії Microsoft Білл Гейтс під виглядом вакцинації хоче вживляти людям чіпи, після чого влаштувати апокаліпсис. "Загальна мета – це скорочення людства, надто багато споживає і споживає кисню, їжі та всього іншого", – заявив він. Згодом Михалков додав, що чіпування необхідне Гейтсу для створення "якоїсь криптовалюти".

Загалом, основою теорії про чіп, яка виникла ще до заяви Міхалкова, є те, що коронавірус створили навмисно для того, аби потім чіпувати людей під виглядом вакцини. Мовляв, таким чином уряд США буде спостерігати за переміщенням людей та навіть слідкувати за складом їхньої крові.

Зі слів деяких російських ЗМІ, організація Білла Гейтса нібито вже почала чіпувати людей в Україні.

Билл Гейтс открывает украинцам глаза pic.twitter.com/47xKQbiUQk — Старые пни (@LeaveItAllBehin) May 4, 2020

Чому це неможливо

RFID-технології існують з 1970-х років. Це невеликі мікросхеми, які випромінюють радіохвилі для ідентифікації людей чи об'єктів.

Річ у тім, що навіть найменша версія мікросхеми RFID є досить великою і не зможе поміститися у голку для вакцинації. До прикладу, для відстеження домашніх тварин використовують найменші мікросхеми, але все одно вони розміром більші, ніж рисове зерно. Тобто жодна голка, яка використовується для вакцинації, не має такого діаметру, щоб "прочіпувати" будь-що.



Шприц для чипування та сам чіп (транспондер) для домашніх тварин / Фото: Вікіпедія

Можливо, поштовхом до виникнення теорії про чіпи стало те, що деякі держави у зв'язку зі спалахом почали застосовувати не надто етичний технологічний ряд інструментів для контролю карантину: збір даних, додатки для відстеження пересування тощо.

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