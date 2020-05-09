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У Дніпрі спалах коронавірусу зафіксували у "форпості захисту прав громадян" – суді

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Коронавірус у Дніпрі: спалах в апеляційному суді
Спалах коронавірусу в Дніпровському суді / Колаж 24 каналу

Спалах COVID-19 зафіксували у Дніпровському апеляційному суді. Голова суду Наталія Деркач просить облдержадміністрацію організувати термінове тестування усіх працівників установи.

Про ситуацію в Дніпровському апеляційному суді розповіли 8 травня на офіційному порталі Судової влади України

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Відомо, що станом на 7 травня вже у 4 працівників суду підтвердили коронавірус. На карантині відвідування приміщень суду обмежене, а установа працює в особливому режимі, але закривати суд повністю не можна. 

Навіть в умовах воєнного та надзвичайного стану робота судів не може бути припинена. У таких умовах як зараз суд є форпостом в питаннях захисту та забезпечення прав громадян,
– вважає голова суду Наталія Деркач.

І додає, що "важливо не лише убезпечити суддів та працівників апаратів судів від поширення вірусу, а й самих відвідувачів судів".

Тож щоб загроза закриття суду не виникла, Деркач просить департамент охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА організувати тестування усіх працівників установи.

Коронавірус в Україні: загальна кількість заражених з початку епідемії – 14 195, серед них 2 758 – медичні працівники. Причому за минулу добу захворіли 504 людини, 98 з яких – медпрацівники.

 

 

 

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Автор: Олесь Друкач
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Судді Новини Дніпра Медицина Здоров'я
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