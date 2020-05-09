У Дніпрі спалах коронавірусу зафіксували у "форпості захисту прав громадян" – суді

Спалах COVID-19 зафіксували у Дніпровському апеляційному суді. Голова суду Наталія Деркач просить облдержадміністрацію організувати термінове тестування усіх працівників установи.

Про ситуацію в Дніпровському апеляційному суді розповіли 8 травня на офіційному порталі Судової влади України.

220 – 240 тисяч хворих Скільки українців заразилися б COVID-19 без впровадження карантину

Відомо, що станом на 7 травня вже у 4 працівників суду підтвердили коронавірус. На карантині відвідування приміщень суду обмежене, а установа працює в особливому режимі, але закривати суд повністю не можна.

Навіть в умовах воєнного та надзвичайного стану робота судів не може бути припинена. У таких умовах як зараз суд є форпостом в питаннях захисту та забезпечення прав громадян,

– вважає голова суду Наталія Деркач.

І додає, що "важливо не лише убезпечити суддів та працівників апаратів судів від поширення вірусу, а й самих відвідувачів судів".

Тож щоб загроза закриття суду не виникла, Деркач просить департамент охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА організувати тестування усіх працівників установи.

Коронавірус в Україні: загальна кількість заражених з початку епідемії – 14 195, серед них 2 758 – медичні працівники. Причому за минулу добу захворіли 504 людини, 98 з яких – медпрацівники.



Як вберегти себе від інфекції: прості поради / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.