Як харчування впливає на тиск і які продукти його підіймають

Деякі люди відчувають стійке зниження артеріального тиску після їжі. Це відбувається, коли судини не звужуються поза травною системою. Проте деякі продукти навпаки, можуть його значно підняти.

Лікарі називають заниження тиску після їжі постпрандіальною гіпотензією, й найчастіше він виникає у людей з гіпертонією, повідомляє Medical News Today.

До теми: Що потрібно їсти для здоров'я судин, – Супрун

Постпрандіальна гіпототензія може спричинити такі ускладнення:

слабкість або непритомність;

нудота;

запаморочення;

порушення зору;

стенокардія або біль у грудях;

Їжа, яка може підняти тиск

Людям з прегіпертензією або гіпертонією варто обмежити вживання їжі, яка може підвищити їх артеріальний тиск. Зазвичай це продукти, які містять багато солі або насичені жири.

Сіль та натрій

Більшість напівфабрикатів і фастфуди містять велику кількість солі або натрію. Натрій змушує організм затримувати зайву рідину, що призводить до підвищення артеріального тиску.

Люди, які мають прегіпертензію або гіпертонію, повинні намагатися обмежити споживання натрію. Тому варто уникати таких продуктів, які мають високий вміст натрію:

готові страви;

консервовані супи;

консервовані овочі та м'ясо;

картопляні чипси;

маринади та соуси;

Насичені жири

Вживання дієти з високим вмістом насичених жирів збільшує ризик гіпертонії. За даними Американської асоціації серця, насичені жири збільшують кількість ліпопротеїдів низької щільності ("поганого" холестерину в крові).



Клітковина та ненасичені жири допомагають підтримувати тиск в межах норми

Високий рівень холестерину ЛПНЩ призводить до накопичення жирових відкладень, тобто до утворення так званих атеросклеротичних бляшок.

Бляшки звужують артерії, тим самим залишаючи менше місця для потоку крові. Серце починає викачувати кров сильніше, що призводить до підвищення артеріального тиску.

Приклади продуктів з високим вмістом насичених жирів:

жирне червоне м'ясо;

птиця зі шкіркою;

сало;

смажена їжа;

вершкове масло;

сир та інші молочні продукти;

тропічні олії, такі як кокосове, пальмова та пальмоядрова олія;

Які продукти допомагають знизити артеріальний тиск

Білок підвищує рівень амінокислот у крові, що впливають на обмінні процеси, які можуть допомогти знизити артеріальний тиск.

підвищує рівень амінокислот у крові, що впливають на обмінні процеси, які можуть допомогти знизити артеріальний тиск. Клітковина допомагає знизити рівень холестерину ЛПНЩ у крові.

допомагає знизити рівень холестерину ЛПНЩ у крові. Калій допомагає ниркам виводити зайвий натрій з організму.

допомагає ниркам виводити зайвий натрій з організму. Магній допомагає запобігти звуженню судин.

Люди з гіпертонічною хворобою можуть скористатися дієтою DASH, яка містить у собі корисні для серця харчові продукти.

Що варто їсти людям з серцево-судинними захворюваннями:

овочі та фрукти;

цільнозернові;

квасолю;

горіхи;

рослинні олії;

нежирні молочні продукти;

рибу;

птицю;

Люди, які дотримуються дієти DASH, повинні обмежити або виключити вживання їжі з високим вмістом цукру та насичених жирів.

Фахівці дійшли до висновку, що дієта DASH допомагає знизити артеріальний тиск у людей з гіпертонічною хворобою. Ба більше, вони виявили, що люди, які дотримуються цієї дієти, мають значно стійкіші позитивні результати.

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