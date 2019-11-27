"Ліки проти старості" успішно випробували на людях – фото результатів

Препарат, який називають "ліками проти старості", – працює! Вчені провели експеримент: перевірили, як він працює при місцевому застосуванні. Препарат показав дивовижний результат.

Вчені з медичного коледжу при Дрексельському університеті виявили, що рапаміцин можна безпечно застосовувати, як ліки проти старості. Препарат слід використовувати зовнішньо.

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Суть експерименту

Група учасників із 36 осіб старше 40 років з ознаками старіння шкіри: порушення пігментації й виснаження дермального шару використовували крем із вмістом рапаміцину. Кожного вечора перед сном вони наносили на одну руку крем із рапаміцином, а на іншу – плацебо.

Експеримент тривав 8 місяців. Дослідження шкіри після експерименту виявило, що під дією рапаміцину кількість старих клітин скоротилася майже в три рази, а кількість колагену виросло у два рази. У той час жодних ознак патології чи запалення не було, як і наявності рапаміцину в крові.

Результат був помітним навіть візуально: кількість зморшок на руці, на яку наносили крем з рапаміцином, зменшилася.

Відтак, вчені зробили висновки, що рапаміцин здатний боротися зі старінням шкіри навіть в невеликих концентраціях.

Рапаміцин був відкритий вченими як антибіотик, а вже згодом його використовували як імуносупресор та проти протипухлинної терапії. Препарат відомий тим, що має здатність блокувати в клітинах білковий комплекс NOR – а той, у свою чергу, стимулює ріст клітини, сприяє її розмноженню та запасу енергії.