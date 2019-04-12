Масове отруєння дітей у дитсадку: у Львові перевірять всі їдальні закладів освіти

У Львові ініціювали масову перевірку їдалень шкіл та садочків. Все через те, що з початку квітня у місті зафіксували вже другий спалах захворювання гострої кишкової інфекції. А нещодавно п'ятеро вихованців львівського дитсадка опинилися на лікарняних ліжках.

Наразі у тому садочку, де отруїлися діти, фахівці перевіряють чистоту приміщень та відповідність санітарним нормам. Заклад тимчасово закрили на два дні.

Читайте також: Як відрізнити отруєння від кишкової інфекції

Завідувачка дитячого садочка №130 Оксана Ядельська зазначила, одразу ж після того, як дізналися, що вже п'ять їхніх вихованців перебувають у лікарні, закрили садочок.

Першу дитину госпіталізували ще 6 квітня. Через два дні до лікарні потрапили ще двоє малюків, а згодом з гострим отруєнням привезли ще трьох вихованців все того ж садочка. Відомо, що батьки однієї дитини від госпіталізації відмовились.

У всіх них були схожі симптоми захворювання. Зокрема багаторазове блювання, підвищена температура тіла. У деяких дітей були розріджені випорожнення,

– повідомила лікарка Анна Головко.

Від коментарів батьки відмовилися, але не на камеру сказали, що не пов'язують це з антисанітарією в садочку. Наразі точно не відомо, що ж спровокувало розлади шлунку у вихованців різних груп одного дитячого садочка, попередньою причиною міг стати вірус.



Симптоми кишкової інфекції

Це вже другий такий випадок у Львові з початку квітня. В іншому садочку захворіли одразу вісім малят. Тоді збудників кишкової інфекції в садку не знайшли, проте виявили порушення технологічного процесу на кухні. Після другого за цей місяць спалаху у міськраді вирішили провести ревізію на всіх кухнях садків та шкіл.

Очільниця міського управління освіти Зоряна Довганик наголосила, що планують провести перевірки максимально об'єктивно.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.