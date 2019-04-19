Почему дрожат руки: основные причины

Дрожание рук может рассказать о серьезных заболеваниях, а может быть обычным явлением. Узнайте, в каких случаях это должно насторожить.

Физиологический тремор. Это норма. Бывает у всех людей, у кого больше, у кого меньше, рассказала врач-невролог Елена Гайворонская. Обычно наблюдается при фиксации рук в определенной позе, например, при длительном удержании вытянутых рук на весу. Может усиливаться при волнении, усталости, переохлаждении.

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Тревожные расстройства. Дрожь может быть и в покое, и при выполнении любых действий. Она усиливается при волнении, уменьшается при нормализации эмоционального фона, при психотерапии и приеме успокоительных препаратов. Могут быть многочисленные жалобы (расстройство сна, тревожность, раздражительность, сердцебиение, перебои в работе сердца, нехватка воздуха, нарушение работы кишечника, тошнота, онемение и покалывание в конечностях, головокружение и т. д.), однако при проведении обследований не выявляется значительных отклонений.

Нарушение функции щитовидной железы. При тиреотоксикозе кроме дрожания наблюдаются слабость, тревожность, сердцебиение, одышка, нарушение сна. Поэтому у пациентов с подобными симптомами необходимо оценить уровень тиреотропного гормона (ТТГ).

Эссенциальный тремор. Дрожь при держании руки в определенном положении или при выполнении движения. Часто имеет наследственный характер. Уменьшается после приема алкоголя (это не означает, что она лечится выпивкой).

Болезнь Паркинсона. Обычно возникает у людей старшего возраста. Дрожь усиливается в покое. Кроме дрожания наблюдаются также замедленность движений, бедность мимики, шаркающая походка, частые падения.

Колебания уровня глюкозы и инсулина. Тремор возникает при голоде или наоборот после еды.

Дрожь также может быть вызвано алкогольной абстиненцией, отравлением тяжелыми металлами, поражением мозжечка, наследственными и нейродегенеративними заболеваниями (например, болезнью Вильсона-Коновалова), приемом некоторых лекарств.

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