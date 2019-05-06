Сколько мяса можно есть ежедневно

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Сколько есть мяса
Сколько есть мяса / pixabay.com

Эксперты по здоровому питанию назвали количество мяса, которое можно съедать за сутки людям, без вреда для здоровья.

Последнее исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что обработанное мясо может повысить риск возникновения рака. Но однозначного мнения о полном отказе от мяса нет. Все зависит от количества и качества этого продукта, пишет BBC.

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Мясо является отличным источником белка и предоставляет много важных витаминов и минералов, в которых наш организм нуждается для роста и работы. Красное мясо, такое как баранина, говядина, свинина и оленина, является богатым источником железа и важное для предотвращения анемии.

Скільки їсти м'яса
Не стоит есть более 70 граммов мяса в день

Недавние исследования показали, что люди, которые ели около 76 граммов красного и обработанного мяса в день, имели повышенный риск развития рака кишечника по сравнению с теми, кто ел около 21 грамма в день.

Если перевести в блюда:

Два тонких ломтика ростбифа = 60 г

Одна свиная сосиска = 50 г

Одна порция соуса Болоньезе = 60г

Одна отбивная = 70г

Один кусочек ветчины = 25г

Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует тем, кто регулярно ест более 90 граммов красного или обработанного мяса ежедневно, уменьшить это количество из-за повышенного риска рака толстой кишки. А от обработанного мяса лучше отказаться навсегда.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровое питание
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