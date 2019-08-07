Женщина попала в реанимацию после употребления немытого яблока
79-летняя жительница Стрыйского района попала во Львовскую областную инфекционную больницу с диагнозом "лептоспироз".
Госпитализировали женщину 5 августа после обеда, пишет ZAXID.NET.
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По информации заведующей диагностического отделения больницы Тамилы Алексанян, состояние женщины тяжелое.
Женщину госпитализировали в инфекционную больницу в понедельник, 5 августа, после обеда.
По словам и.о. заместителя директора львовского областного лабораторного центра Натальи Лозинской, пациентка живет в селе Стрыйского района. Она имеет хозяйство и две коровы.
Это опасное инфекционное заболевание, вызванное бактерией Leptospira. Без лечения лептоспироз может привести к поражению почек, поражению печени, менингиту (воспаление мембраны вокруг головного и спинного мозга) или даже смерти.
Женщина не может сказать, где могла заразиться лептоспирозом. У нее была порезана рука, и в тот момент она помогала сыну заготавливать сено.
Пациентка сообщила, что она съела немытые яблоки.
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