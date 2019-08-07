Женщина попала в реанимацию после употребления немытого яблока

79-летняя жительница Стрыйского района попала во Львовскую областную инфекционную больницу с диагнозом "лептоспироз".

Госпитализировали женщину 5 августа после обеда, пишет ZAXID.NET.

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По информации заведующей диагностического отделения больницы Тамилы Алексанян, состояние женщины тяжелое.

Женщину госпитализировали в инфекционную больницу в понедельник, 5 августа, после обеда.

Тамила Алексанян “Женщина (ред.) заболела две недели назад, но за помощью к врачам не обращалась. Ее состояние тяжелое, есть осложнения со стороны почек. Женщина в реанимации”.

По словам и.о. заместителя директора львовского областного лабораторного центра Натальи Лозинской, пациентка живет в селе Стрыйского района. Она имеет хозяйство и две коровы.

Лептоспироз – что это? Это опасное инфекционное заболевание, вызванное бактерией Leptospira. Без лечения лептоспироз может привести к поражению почек, поражению печени, менингиту (воспаление мембраны вокруг головного и спинного мозга) или даже смерти.

Женщина не может сказать, где могла заразиться лептоспирозом. У нее была порезана рука, и в тот момент она помогала сыну заготавливать сено.

Пациентка сообщила, что она съела немытые яблоки.



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