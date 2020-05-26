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Скандал з ПЛР-тестами в Дніпрі: за главу лабораторного центру візьметься поліція

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Скандал з ПЛР-тестами в Дніпрі: Олександра Штепу звільнили
Як спотворювали тести на коронавірус у Дніпрі

Керівника лабораторного центру в Дніпрі Олександра Штепу 22 травня відсторонили. Все через порушення в системі тестування на COVID-19. Справу передали правоохоронцям.

Зі статистики було виключено два дні, які перевіряла лабораторія Дніпропетровського обласного центру. Про це заявив заступник глави МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу розповів, повідомляє 24 канал.

До теми Результати навмисне підробили, – голова Дніпропетровської ОДА про скандал з ПЛР-тестами

Що відомо про маніпуляцію з тестами в Дніпрі

  • Нещодавно МОЗ проводило перевірку в лабораторному центрі Дніпра.
  • Комісія встановила, що керівник центру Олександр Штепа спотворював результати тестів на коронавірус та надавав неправдиві результати. Ймовірно, це робили навмисне.
  • В МОЗ ухвалили рішення про відсторонення керівника лабораторного центру. Справу передали до правоохоронних органів. Поліція має надати оцінку діям посадових осіб.
  • Штепу звільнили 22 травня й того ж дня призначили нову людину. МОЗ тимчасово призначило на цю посаду Інну Похмурко, яка була заступницею директора, завідувача відділу фізичних і хімічних чинників.

Детальніше про цю ситуацію дивіться у відео 24 каналу з главою Дніпропетровської ОДА Святославом Олійником:

тести на коронавірус
Які бувають тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Автор: Емал Набі
Теги: Віктор Ляшко Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Міністерство охорони здоров’я Тести на коронавірус Новини Дніпра Новини Здоров'я Здорове життя Новини політики Здоров'я
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