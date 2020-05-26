Скандал з ПЛР-тестами в Дніпрі: за главу лабораторного центру візьметься поліція

Керівника лабораторного центру в Дніпрі Олександра Штепу 22 травня відсторонили. Все через порушення в системі тестування на COVID-19. Справу передали правоохоронцям.

Зі статистики було виключено два дні, які перевіряла лабораторія Дніпропетровського обласного центру. Про це заявив заступник глави МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу розповів, повідомляє 24 канал.

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Що відомо про маніпуляцію з тестами в Дніпрі

Нещодавно МОЗ проводило перевірку в лабораторному центрі Дніпра.

Комісія встановила, що керівник центру Олександр Штепа спотворював результати тестів на коронавірус та надавав неправдиві результати. Ймовірно, це робили навмисне.

В МОЗ ухвалили рішення про відсторонення керівника лабораторного центру. Справу передали до правоохоронних органів. Поліція має надати оцінку діям посадових осіб.

Штепу звільнили 22 травня й того ж дня призначили нову людину. МОЗ тимчасово призначило на цю посаду Інну Похмурко, яка була заступницею директора, завідувача відділу фізичних і хімічних чинників.

Детальніше про цю ситуацію дивіться у відео 24 каналу з главою Дніпропетровської ОДА Святославом Олійником:



Які бувають тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу