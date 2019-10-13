Супрун пояснила, чому з'являються тріщини в куточках губ

Тріщини в куточках губ в народі називають “заїда”, а медична назва – ангулярний хейліт.

Уляна Супрун зазначає, що заїди – це ніщо інше, як грибкова чи бактеріальна інфекція. Саме інфекція є причиною, яка провокує пошкодження цілісності шкіри, утворення лусочок, виразок та почервоніння.

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Іноді тріщини в кутах губ можуть спричиняти свербіж губ, біль під час споживання їжі чи навіть розмови.

До ангулярного хейліту схильні передусім маленькі діти, люди з ослабленою імунною системою, цукровим діабетом, недостатнім живленням, та особи старшого віку.

Чому з'являються заїди

Ангулярний хейліт можуть викликати чи провокувати такі чинники:

Механічне чи хімічне подразнення рота.

Ультрафіолет.

Тривале лікування антибіотиками.

Кандидоз ротової порожнини (розмноження грибка Candida albicans).

Брак нутрієнтів: вітамінів В2, В12, фолієвої кислоти, та мікроелементу заліза.

Імунодефіцит внаслідок ВІЛ-інфекції чи діабету.

Надмірне утворення слини (властиве важко хворим і частково іммобілізованим людям).

Значні складки в куточках рота.

Зубні протези чи втрата зубів.

Лікування ретиноїдами.

Запалення в кишківнику, синдром подразненого кишківника, непереносимість глютену і, як наслідок, брак низки нутрієнтів.



Для того, аби вилікувати заїди, варто знайти причину їх появи

Як лікувати заїди?

"Забудьте про лікування спиртом, зеленкою, фукорцином, вазелином, олією чи алое. Патогенів це може і не вбити, але губи пошкодить ще більше", – попереджає пані Уляна.

Якщо тріщини викликає грибок, то слід застосувати антимікотичні засоби (креми чи гелі, які мають протигрибкову дію). Скоріше за все, в такому разі буде біла осуга на язику.

Якщо причина в бактеріях (більшість випадків), то скористайтеся кремами з антисептичною та антимікробною дією, і, можливо, кортикостероїдами. Такі препарати є доступними за ціною та безрецептурними. І вже після цього наносьте креми з алое, вітаміном Е та екстрактами зеленого чаю чи обліпихою, чи інші засоби, що сприяють загоєнню ран.

Якщо є підозра, що куточки рота тріскаються через недостатнє живлення, а інфекція є лише наслідком, то потрібно проконсультуватися з лікарем щодо терапії.