У Дніпрі керівниця обласної реабілітаційної лікарні оголосила голодування
Інеса Шевченко, генеральна директорка обласної реабілітаційної лікарні у Дніпрі, 21 квітня оголосила голодування. Таку акцію протесту жінка розпочала на підтримку лікарів з усієї України через запуск другого етапу медичної реформи.
Про це повідомило "Радіо Свобода" з посиланням на слова Інеси Шевченко.
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За її словами, внаслідок реформи, що розпочалася з 1 квітня, українські лікарі не матимуть заробітної плати. Відповідно, якщо лікарні зараз виплатили аванс, то на заробітну платню, за дуже маленьким винятком, грошей немає.
Для того, наприклад, щоб медики Дніпропетровської області до кінця року отримували зарплату, треба 1 мільярд 330 мільйонів державної субвенції, а нашому регіону виділили 300 мільйонів, тобто в 4,5 раза менше,
– повідомила Інеса Шевченко.
Про свої наміри влаштувати таку акцію протесту вона написала ще 17 квітня на своїй фейсбук-сторінці. Тоді жінка зазначила, якщо після Великодня центральна влада не вигадає механізм виплати зарплати медикам країни у повному об'ємі та на постійній основі, то вона оголосить голодування.
Керівниця обласної реабілітаційної лікарні у Дніпрі сподівається, що її протест підтримають колеги як в Україні, так і за кордоном.
Що передбачає другий етап медичної реформи:
- Другий етап медичної реформи стартував 1 квітня 2020 року. У НСЗУ зазначили, що програма медичних гарантій (перелік безоплатних медичних послуг) запрацювала у повному обсязі – іншого варіанта отримання державного фінансування з 1 квітня не передбачено.
- Пацієнт сам зможе обирати лікарню, де отримуватиме допомогу фахівців, проте попередньо все одно потрібно буде звертатися до свого сімейного лікаря, який випише направлення до спеціаліста. Це не поширюється на стоматологів, офтальмологів, гінекологів і психіатрів – до них можна буде звертатися напряму.
- Після того, як пацієнт отримує послугу, НСЗУ її оплачує у тому закладі, який той обрав. Тобто лікарня отримує гроші за кожну конкретну послугу, а не за ліжкомісця.
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