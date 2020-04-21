У Дніпрі керівниця обласної реабілітаційної лікарні оголосила голодування

Інеса Шевченко, генеральна директорка обласної реабілітаційної лікарні у Дніпрі, 21 квітня оголосила голодування. Таку акцію протесту жінка розпочала на підтримку лікарів з усієї України через запуск другого етапу медичної реформи.

Про це повідомило "Радіо Свобода" з посиланням на слова Інеси Шевченко.

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За її словами, внаслідок реформи, що розпочалася з 1 квітня, українські лікарі не матимуть заробітної плати. Відповідно, якщо лікарні зараз виплатили аванс, то на заробітну платню, за дуже маленьким винятком, грошей немає.

Для того, наприклад, щоб медики Дніпропетровської області до кінця року отримували зарплату, треба 1 мільярд 330 мільйонів державної субвенції, а нашому регіону виділили 300 мільйонів, тобто в 4,5 раза менше,

– повідомила Інеса Шевченко.

Про свої наміри влаштувати таку акцію протесту вона написала ще 17 квітня на своїй фейсбук-сторінці. Тоді жінка зазначила, якщо після Великодня центральна влада не вигадає механізм виплати зарплати медикам країни у повному об'ємі та на постійній основі, то вона оголосить голодування.

Керівниця обласної реабілітаційної лікарні у Дніпрі сподівається, що її протест підтримають колеги як в Україні, так і за кордоном.

Що передбачає другий етап медичної реформи: