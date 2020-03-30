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У Львові посилили правила карантину для громадян та послабили для деяких підприємців

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Карантин у Львові / djerela.com.ua

Деяким підприємцям Львова дозволили відновити роботу. А для жителів міста ввели нові заборони.

Таке рішення прийняла міська комісія з питань ТЕБ і НС змінила. Про це повідомляють у Львівській міській раді.

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Міська влада дозволила відновити роботу оптикам, сервісним центрам мобільних операторів та компаніям із ремонту комп'ютерної техніки.

Але для львів'ян правила стали жорсткіші. Комісія заборонила: 

  • Користуватись дитячими й спортивними майданчиками (каратиметься штрафами),
  • Вживати їжу і напої у парках і скверах,
  • Заходити у громадський транспорт та громадські заклади (супермаркети, ринки тощо) без масок.

Також у відомстві рекомендували магазинам перейти на безготівковий спосіб оплати, а людям, які йдуть на вулицю, мати документи, як підтверджують особу.  

Коронавірус
Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Профілактика захворювань Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування Карантин в Україні 2020 Новини Львова
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