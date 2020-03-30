У Львові посилили правила карантину для громадян та послабили для деяких підприємців
Деяким підприємцям Львова дозволили відновити роботу. А для жителів міста ввели нові заборони.
Таке рішення прийняла міська комісія з питань ТЕБ і НС змінила. Про це повідомляють у Львівській міській раді.
Таккрж на тему: У Львові доплачуватимуть по 10 тисяч лікарям, які працюють з хворими на COVID-19
Міська влада дозволила відновити роботу оптикам, сервісним центрам мобільних операторів та компаніям із ремонту комп'ютерної техніки.
Але для львів'ян правила стали жорсткіші. Комісія заборонила:
- Користуватись дитячими й спортивними майданчиками (каратиметься штрафами),
- Вживати їжу і напої у парках і скверах,
- Заходити у громадський транспорт та громадські заклади (супермаркети, ринки тощо) без масок.
Також у відомстві рекомендували магазинам перейти на безготівковий спосіб оплати, а людям, які йдуть на вулицю, мати документи, як підтверджують особу.
Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
Нові випадки COVID-19 на Тернопільщині: захворіло немовлясьогодні , 14:17
-
Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусусьогодні , 13:49
-
Депутати не проголосували за призначення Максима Степанова новим очільником МОЗсьогодні , 14:36
-
Ілля Ємець звільнений з посади міністра охорони здоров'ясьогодні , 14:26
-
Це лише початок, – інфекціоніст сказав, скільки насправді хворих на COVID-19 в Українісьогодні , 14:04
-
В Німеччині значно збільшилася кількість хворих на коронавіруссьогодні , 11:49