У Львові посилили правила карантину для громадян та послабили для деяких підприємців

Деяким підприємцям Львова дозволили відновити роботу. А для жителів міста ввели нові заборони.

Таке рішення прийняла міська комісія з питань ТЕБ і НС змінила. Про це повідомляють у Львівській міській раді.

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Міська влада дозволила відновити роботу оптикам, сервісним центрам мобільних операторів та компаніям із ремонту комп'ютерної техніки.

Але для львів'ян правила стали жорсткіші. Комісія заборонила:

Користуватись дитячими й спортивними майданчиками (каратиметься штрафами),

Вживати їжу і напої у парках і скверах,

Заходити у громадський транспорт та громадські заклади (супермаркети, ринки тощо) без масок.

Також у відомстві рекомендували магазинам перейти на безготівковий спосіб оплати, а людям, які йдуть на вулицю, мати документи, як підтверджують особу.



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