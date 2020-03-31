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У ще двох водіїв у Львові діагностували коронавірус експрес-тестами

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У ще двох водіїв у Львові діагностували коронавірус експрес-тестами / Getty Images

Після того, як у Львові експрес-тест на коронавірус показав позитивний результат у водійки трамваю, місцева влада розпочала перевірку усіх водіїв.

Із 30 перевірених водіїв комунального АТП №1 у Львові у двох – 1990 та 1976 років народження – позитивні результати на коронавірус. Про це написав Андрій Садовий на телеграм-каналі.

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Додамо, що для офіційного підтвердження наявності COVID-19, біоматеріал скеровують в обласний лабораторний центр для перевірки ПЛР-тестами. Наразі у Львові підтверджено 6 випадків зараження.

Зазначається, що працівників прийняли на роботу в АТП лише в березні 2020 року.

Крім того, Андрій Садовий поспілкувався з жінкою, яка першою в місті одужала від COVID-19. Як відомо, у її чоловіка та сина, які також хворіли, попередні повторні тестування також показали негативний результат. 31 березня має бути остаточний результат.

Сьогодні, 31 березня, також мають бути результати, чи одужав чоловік, який захворів першим у Львові.


Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини України Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Здорове життя Новини Львова
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