Винайшли революційний препарат проти мігрені

Кожна п'ята жінка страждає від симптомів мігрені: сильного головного болю, аж до відчуття нудоти та блювання. Звичайні знеболювальні засоби не допомагають. Вчені представили новий препарат, який лікує та попереджає симптоми мігрені. Що про нього відомо, розповіла лікарка.

Механізм розвитку мігрені відрізняється від інших видів головного болю, відтак підхід до лікування також інший. Препарат Aimovig – один з перших препаратів, що схвалений для лікування мігрені. Ефективність препарату підтверджено клінічно, йдеться в дослідженні.

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Виникнення мігрені пов'язують з наявністю в організмі кальцитонін-ген – зв'язувального пептиду – CGRP. Саме цей пептид взаємодіючи з рецепторами провокує розширення судин та виникнення приступу мігрені.

Нові ліки проти мігрені

Erenumam ("Aimovig") є препаратом на основі людських моноклональних антитіл (G2), що зв'язуються та блокують CGRP.

Препарат випускається у вигляді ін'єкційної ручки для підшкірних ін‘єкцій дозою 70 мг.

Ін'єкції вводяться підшкірно, один раз в чотири тижні.

Людмила Підкуймуха Препарат вже схвалений та не має протипоказів. Справді допомагає і полегшує життя пацієнтів з мігренями. Але, на жаль поки що не зареєстрований в Україні. Ціна препарату коливається від 575$ в USA до 700$ і більше – в інших країнах за одну ін'єкцію. На одному сайті в Україні, зрозуміло, що не в аптечній мережі, препарат пропонують за космічні 24 тисячі гривень. Тому, на жаль, дуже мало людей можуть дозволити собі лікування новим препаратом. Залишається сподіватися на зниження цін і на те, що препарат зареєструють в Україні”.

Першопричина мігрені невідома, але вважається, що порушення виникає внаслідок тимчасової зміни хімічних речовин у мозку та судин. Мігрень може бути викликана гормональними, емоційними, дієтичними, фізичними та екологічними змінами, а також певними іншими факторами.

Невролог Людмила Підкуймуха розповідає про інші способи лікування мігрені, які використовують фахівці.



Лікувати мігрень складно

Способи лікування мігрені, що використовують наразі

Лікування під час приступу: парацетамол 1000 мг, аспірин 1000 мг в поєднанні або без з метоклопрамідом 10 мг. Можна застосовувати й інші НПЗ: диклофенак 50-100 мг, ібупрофен 800 мг, напроксен 500-1000 мг.

При неефективності – застосовуються триптани: золмітриптан 2.5-5 мг, суматриптан 50-100 мг, різотриптан 5-10 мг.

Профілактичне лікування назначається індивідуально в залежності від частоти приступів мігренозного болю на місяць.

З немедикаментозного лікування рекомендовано: раціональний режим сну, релаксація (пілатес, йога), фізичні вправи, фізіо та рефлексотерапія.

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