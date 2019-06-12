Які фактори впливають на колір зубів

Можна помітити, що в однієї людини колір зубів може бути жовтим, а в іншої – білосніжний, у третьої – з відтінком кави.

На зубну емаль впливає безліч факторів, зуби іноді змінюють свій колір, покриваються плямами.

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Стоматолог Юлія Селютіна зазначає, що найчастіше емаль буває молочно-білою або напівпрозорою.

При цьому тканини одного і того ж зуба мають різний колір – ріжучий край світліший, ніж емаль біля ясен. Також ікла зазвичай темніші, ніж різці.

На природний колір зубів впливають

1) щільність емалі – крізь тонку емаль "просвічується" дентин, він від природи жовтуватий;

2) мікрорельєф зуба – чим яскравіше він виражений, тим білішим виглядає колір зуба;

3) якість дентину – з віком або через низку інших чинників він темніє, іноді крізь нього починає "просвічувати" пульпа, яка має червоно-коричневе забарвлення.



Що впливає на природний колір зуба

Візуальний відтінок зубів визначається за шкалою Віта. Колір визначається не на одній ділянці зуба, а відразу на декількох, оскільки вони можуть мати відмінності:

A – з переважанням червоно-коричневого відтінку;

B – жовтувато-червонуватий;

C – переважно сірого відтінку;

D – червонувато-сіруватий відтінок.

Після того як група встановлена, визначають яскравість за тією ж методикою, але вже позначають цифрами від 1 до 4. Четвірка – найтемніший відтінок, а найсвітлішим буде одиничка.

Чому змінюється колір зуба

травма;

втрата нерва;

генетика;

вік;

природні барвники;

прийом деяких ліків.

Як відновити колір зуба

професійна чистка та видалення відкладень; відбілювання (зовнішнє або внутріканальне); ортопедичні способи – установка керамічних коронок або вінірів.



Відбілювання зубів

Зберегти природний відтінок зубної емалі та досягнути стійкого результату після курсу відбілюючих процедур можна, якщо дотримуватися всіх рекомендацій стоматолога і регулярно проводити профілактику.

Як вберегти зуби від зміни кольору

1. Скоротіть споживання напоїв та продуктів, які забарвлюють зуби.

2. Дотримуйтеся правил гігієни ротової порожнини,

3. Відвідуйте стоматолога для профоглядів і професійного чищення щорічно,

4. Вчасно лікуйте хвороби.

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