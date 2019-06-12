Які фактори впливають на колір зубів
Можна помітити, що в однієї людини колір зубів може бути жовтим, а в іншої – білосніжний, у третьої – з відтінком кави.
На зубну емаль впливає безліч факторів, зуби іноді змінюють свій колір, покриваються плямами.
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Стоматолог Юлія Селютіна зазначає, що найчастіше емаль буває молочно-білою або напівпрозорою.
При цьому тканини одного і того ж зуба мають різний колір – ріжучий край світліший, ніж емаль біля ясен. Також ікла зазвичай темніші, ніж різці.
На природний колір зубів впливають
1) щільність емалі – крізь тонку емаль "просвічується" дентин, він від природи жовтуватий;
2) мікрорельєф зуба – чим яскравіше він виражений, тим білішим виглядає колір зуба;
3) якість дентину – з віком або через низку інших чинників він темніє, іноді крізь нього починає "просвічувати" пульпа, яка має червоно-коричневе забарвлення.
Що впливає на природний колір зуба
Візуальний відтінок зубів визначається за шкалою Віта. Колір визначається не на одній ділянці зуба, а відразу на декількох, оскільки вони можуть мати відмінності:
A – з переважанням червоно-коричневого відтінку;
B – жовтувато-червонуватий;
C – переважно сірого відтінку;
D – червонувато-сіруватий відтінок.
Після того як група встановлена, визначають яскравість за тією ж методикою, але вже позначають цифрами від 1 до 4. Четвірка – найтемніший відтінок, а найсвітлішим буде одиничка.
Чому змінюється колір зуба
- травма;
- втрата нерва;
- генетика;
- вік;
- природні барвники;
- прийом деяких ліків.
Як відновити колір зуба
- професійна чистка та видалення відкладень;
- відбілювання (зовнішнє або внутріканальне);
- ортопедичні способи – установка керамічних коронок або вінірів.
Відбілювання зубів
Зберегти природний відтінок зубної емалі та досягнути стійкого результату після курсу відбілюючих процедур можна, якщо дотримуватися всіх рекомендацій стоматолога і регулярно проводити профілактику.
Як вберегти зуби від зміни кольору
1. Скоротіть споживання напоїв та продуктів, які забарвлюють зуби.
2. Дотримуйтеся правил гігієни ротової порожнини,
3. Відвідуйте стоматолога для профоглядів і професійного чищення щорічно,
4. Вчасно лікуйте хвороби.
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