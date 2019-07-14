Що робити, коли вжалила медуза – важливі поради

Останнім часом в Одесі почастішали випадки, коли відпочивальники страждають від жала медуз. Цих істот сотнями прибиває до берегів після шторму. Що робити, якщо вас ужалила медуза та наскільки небезпечною є рана – читайте далі.

Чим небезпечний опік медузи

Опік від жала чорноморської та середземноморської медузи не є небезпечними для життя людини. Однак ігнорувати його не можна. Особливо уважними слід бути літнім людям, дітям та тим, у кого є проблеми із серцем.

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Також варто розуміти, що у різних людей реакція на контакт з медузою може бути різною. Так, у когось цей опік може пройти за кілька годин, а у когось це може викликати ускладнення, алергічну реакцію, а сам опік може не сходити впродовж кількох років.

Чи небезпечний опік від жала медузи

Після того, як медуза вжалить більшість людей відчувають печію та біль, в деяких випадках болить так сильно, що це навіть може викликати больовий шок. Також інколи постраждала людина може відчувати нудоту, головний біль, судоми тощо. Також трапляються випадки, що після укусу у постраждалого може з’явитися стійка алергія на морепродукти.

Найбільша небезпека від жала медуз є для немовлят, яким ще нема 3 років. Від контакту з медузою у маленької дитини можуть виникнути набряки, судоми і навіть привести до смерті.

Перша допомога, коли ужалила медуза

Коли ви відчули, що ужалила медуза – промийте опік морською або солоною водою та спробуйте видалити частинки пекучих ниток медузи.

Нейтралізувати труту медузи допоможе сік лимона – просто вичавіть його на обпечене місце. Також місце опіку можна промити розчином харчової соди або 5% розчином оцту. Окрім того, в аптеці ви можете придбати спеціальний гель з гідрокортизоном.

Якщо людина схильна до алергії, їй потрібно прийнятий антигістамінний препарат. Інколи біль від жала медузи може бути дуже сильним, тоді краще прийняти знеболююче. Допоможе приглушити біль та печію звичайний холодний компрес. Також у цей період треба дуже багато пити.

Що робити, коли ужалила медуза

Ужалила медуза – чого робити не можна

Дуже важливо знати, що опік не можна промивати прісною водою – це пришвидшить поширення отрути в організмі. Також не можна торкатися місця ураження голими руками – є ризик, що отрута потрапить на руки.

Не бажано протирати місце опіку зеленкою, йодом чи спиртовим розчином, а також вживати алкоголь – це лише погіршить стан потерпілого.

Коли звертатися до лікаря

Якщо опік від контакту з медузою не проходить протягом довгого часу краще звернутись до лікаря. Також у медзаклад треба йти, коли після опіку у людини виникає запаморочення, втрата свідомості, проблеми з диханням чи біль у грудях.

Краще не купитись, коли помітили зграю медуз

Профілактика

Насправді, єдиною профілактикою у цьому випадку є відмова від купання під час сезону медуз. Якщо ви знаєте чи навіть побачили у морі зграї медуз, у той період також бажано уникати моря.

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