У Херсоні зникла напруга в електромережах через потужні обстріли

Російські окупанти продовжують обстрілювати звільнений Херсон. Через це у місті зникла напруга.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. Нагадаємо, що 30 листопада загарбники вкотре обстріляли звільнений Херсон.

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Що у Херсоні з напругою

Як розповів Янушевич, 1 грудня у Херсоні зникла напруга в електромережах. Це сталося через потужні обстріли міста російськими загарбниками.

"Херсонобленерго" вже працює над усуненням проблеми.

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