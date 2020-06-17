Menokin Foundation начинает строительство своего проекта под названием "Стеклянный дом". Это инициатива по сохранению исторических памятников, которые разрушаются. С помощью стекла, архитекторы защищают то, что осталось от дома 1769 в штате Вирджиния.

Проект реализуют в сотрудничестве с местными дизайнерами и инженерами по стеклу, сообщает Archdaily.

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Дом Менокина, который является национальным памятником оригинальной колониальной архитектуры США, начал разваливаться за последнее десятилетие.



Дом будет полупрозрачным/ Фото Archdaily

Здание расположено на севере штата Вирджиния, и является одним из документально зафиксированных домов 18 века в Соединенных Штатах. Сообщается, что оригинальные архитектурные рисунки дома еще доступны, поэтому здание имеет шанс на сохранение.



Так выглядел дом еще несколько десятилетий назад / Фото Archdaily

Архитектурная компания стеклом дополнит развалившиеся части здания, а после завершения работ, дом будет доступен для туристов. Стекло здесь сочетается с оригинальным камнем, кирпичом и брусом без швов.



Стеклянным также будет пол в доме / Фото Archdaily

Такой проект призван обратить внимание на исторические здания, которые находятся не в лучшем состоянии, и сохранить их таким образом.

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Именно со штата Вирджиния начался колониальный период истории США / Фото Archdaily