21:57
15 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-5°C
3°C -5°C
  • п'ятниця
    -1°C -9°C
  • субота
    -6°C -9°C
  • неділя
    -8°C -19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Напалм Терези Мей. Дагестан проти Путіна
Вєсті Кремля
08:51, сьогодні
Вєсті. UA. Підступний план Савченко. Шапка для Порошенка
Вєсті.UA
21:20, сьогодні
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, 12 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Хто не думав підірвати Банкову або Верховну Раду, – Савченко на допиті в СБУ

12:18, сьогодні 4787 Читать новость на русском

Вона повернулася з Європи і пішла на допит в СБУ. Депутатку Надію Савченко викликали як свідка у справі Володимира Рубана, якого підозрюють у підготовці теракту. Їй пригрозили, якщо не явиться вдруге – позбавлять депутатської недоторканності.

Про це інформує кореспондент 24 Каналу Альона Чернецька у прямому ефірі.

Читайте також: Савченко звернулася з проханням до Путіна

Савченко зазначила, що вона надалі готова захищати Володимира Рубана, готова його навіть брати на поруки. За її словами, навіть, якщо він справді причетний до того арсеналу зброї, то це була важлива операція для того, щоб довести, що все-таки російська зброя є на сході України.

Хто не думав підірвати Банкову або Верховну Раду? Ми, що живемо 1937 році, у сталінських часах, коли це є злочином? Про це не можна говорити на вулиці. У нас про це не говорить тільки лінивий,
– прокоментувала свою причетність Надія Савченко до можливого теракту ВР.

Вона додала, що у соцмережах гуляє напис, що 98% українців допомогли б Рубану розвантажувати меблі.

Надія Савченко переконує, що вона аж ніяк не переховувалася від слідства і в неї була важлива робота у Страсбурзі, адже вона вела перемовини щодо звільнення з Росії полонених політв'язнів. Вона запевняє, що є надія. Можливо, через три місяці після виборів президента Росії можуть відпустити українців.

До слова, позафракційному нардепу Надії Савченко можуть висунути підозру про участь у підготовці державного перевороту. Генпрокурор Юрій Луценко має достатньо підстав для цього.

Теги: Надія Савченко Новини України Новини Києва СБУ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Хочеш миру – готуйся до війни: у кого в світі зброї найбільше та хто її купує в Росії
сьогодні, 20:01 Хочеш миру – готуйся до війни: у кого в світі зброї найбільше та хто її купує в Росії
Борис Немировський 1125
Хмарочоси в Україні: чого нам бракує для висотного будівництва
сьогодні, 19:01 Хмарочоси в Україні: чого нам бракує для висотного будівництва
Яніна Ткачук 858
Яків Смолій – банкір зі стажем і доларовий мільйонер: ТОП-факти про нового голову НБУ
сьогодні, 18:00 Яків Смолій – банкір зі стажем і доларовий мільйонер: ТОП-факти про нового голову НБУ
Соломія Ніколайчук 6165
Дії Інституту нацпам'яті Польщі провокують антисемітські настрої
сьогодні, 16:54 Дії Інституту нацпам'яті Польщі провокують антисемітські настрої
Блог Медіа 465
Держпереворот в Україні: хто головні підозрювані і які є докази?
сьогодні, 16:01 Держпереворот в Україні: хто головні підозрювані і які є докази?
Інна Жолобович 5084
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук