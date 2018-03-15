Хто не думав підірвати Банкову або Верховну Раду, – Савченко на допиті в СБУ

Вона повернулася з Європи і пішла на допит в СБУ. Депутатку Надію Савченко викликали як свідка у справі Володимира Рубана, якого підозрюють у підготовці теракту. Їй пригрозили, якщо не явиться вдруге – позбавлять депутатської недоторканності.

Про це інформує кореспондент 24 Каналу Альона Чернецька у прямому ефірі.

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Савченко зазначила, що вона надалі готова захищати Володимира Рубана, готова його навіть брати на поруки. За її словами, навіть, якщо він справді причетний до того арсеналу зброї, то це була важлива операція для того, щоб довести, що все-таки російська зброя є на сході України.

Хто не думав підірвати Банкову або Верховну Раду? Ми, що живемо 1937 році, у сталінських часах, коли це є злочином? Про це не можна говорити на вулиці. У нас про це не говорить тільки лінивий,

– прокоментувала свою причетність Надія Савченко до можливого теракту ВР.

Вона додала, що у соцмережах гуляє напис, що 98% українців допомогли б Рубану розвантажувати меблі.

Надія Савченко переконує, що вона аж ніяк не переховувалася від слідства і в неї була важлива робота у Страсбурзі, адже вона вела перемовини щодо звільнення з Росії полонених політв'язнів. Вона запевняє, що є надія. Можливо, через три місяці після виборів президента Росії можуть відпустити українців.

До слова, позафракційному нардепу Надії Савченко можуть висунути підозру про участь у підготовці державного перевороту. Генпрокурор Юрій Луценко має достатньо підстав для цього.