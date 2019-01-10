Хто такий Євген Кравцов, що очолив "Укрзалізницю"

10 січня Кабінет міністрів призначив Євгена Кравцова головою правління "Укрзалізниці" (УЗ). До цього часу він близько 1,5 року виконував обов’язки голови правління перевізника. Змінив Кравцов на цій посаді поляка Войцеха Балчуна.

Народився Євген Кравцов 31 травня 1986 року. Має він повну вищу освіту. Зокрема, чинний очільник УЗ закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка (освітній ступінь – магістр права) і "Європейський університет" (магістр менеджменту зовнішньоекономічної діяльності).

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Також відомо, що Кравцов має Сертифікат програми торгової політики та комерційної дипломатії Центру з розвитку торгівлі (США). Крім того, новоспечений голова правління перевізника пройшов курс "Міжнародне комерційне право" за програмою Fulbright International.

До роботи в "Укрзалізниці", Євген Кравцов працював консультантом Національного комітету в Україні Міжнародної торгової палати та юристом у одній із київських фірм.

Кар’єру ж у національному перевізнику він розпочав у 2015 році, коли став радником гендиректора УЗ. Пізніше Євген Кравцов у цій компанії працював директором з реформування, майнової та правової політики, начальником департаменту реформування та корпоративного розвитку, а у 2016 році став членом правління ПАТ "Укрзалізниця".

З 30 березня по 25 травня 2016 року вперше почав виконувати обов’язки голови правління товариства. З 25 травня 2016 року по 9 серпня 2017 року він перейшов на роботу в Міністерство інфраструктури, де зайняв посаду першого заступника голови відомства. З серпня 2016 року по серпень 2017 року знову став головою наглядової ради ПАТ "Укрзалізниця".

У серпні 2017 року Євген Кравцов знову повернувся до "Укрзалізниці" на посаду виконувача обов’язків голови правління товариства.

Як наголошують на сайті УЗ, під керівництвом Кравцова було розпочато наймасштабніше за часи незалежності України оновлення рухомого складу.