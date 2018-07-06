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Телеканал новин 24 Новини Смартфони

Huawei готує до випуску гігантський смартфон Honor Note 10: характеристики новинки

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Honor Note 10: характеристики смартфона
Honor Note 10: характеристики смартфона / Фото з вільних джерел

Компанія Huawei працює над створенням фірмового фаблета під назвою Honor Note 10. Деталями розробки у соціальній мережі Weibo поділився керівник бренду Honor Чжао Мінг. За його словами, за значимістю майбутня новинка не поступається релізу технології GPU Turbo.

Про це повідомляє Android Insider.

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Згідно з даними офіційного сайту виробника, Honor Note 10 отримає суцільнометалевий корпус, симетричний Super AMOLED-дисплей з діагоналлю 6,9 дюйма і співвідношенням сторін 18:9 і подвійну основну камеру з роздільною здатністю 16 Мп і підтримкою штучного інтелекту.

Апаратну основу смартфона складе флагманський процесор Huawei Kirin 970 з підтримкою технології GPU Turbo, який працює разом з 6 ГБ оперативної пам'яті. Обсяг вбудованого накопичувача смартфона буде дорівнювати 128 ГБ з можливістю розширення картами MicroSD. Габарити корпусу Honor Note 10 дозволили розмістити всередині нього акумулятор на 6000 міліампер годин.

Дизайн нового смартфону Honor Note 10
Дизайн нового смартфону Honor Note 10

Роздрібна вартість смартфона, а також дата його офіційної презентації традиційно не розкривається. За попередніми даними, новинка може з'явитися в міжнародному продажі вже цієї осені за ціною близько 475 доларів (близько 12 554 гривні).

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Теги: Техно Китай Смартфони Huawei
Джерело: 24 Канал
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