Huawei готує до випуску гігантський смартфон Honor Note 10: характеристики новинки

Компанія Huawei працює над створенням фірмового фаблета під назвою Honor Note 10. Деталями розробки у соціальній мережі Weibo поділився керівник бренду Honor Чжао Мінг. За його словами, за значимістю майбутня новинка не поступається релізу технології GPU Turbo.

Про це повідомляє Android Insider.

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Згідно з даними офіційного сайту виробника, Honor Note 10 отримає суцільнометалевий корпус, симетричний Super AMOLED-дисплей з діагоналлю 6,9 дюйма і співвідношенням сторін 18:9 і подвійну основну камеру з роздільною здатністю 16 Мп і підтримкою штучного інтелекту.

Апаратну основу смартфона складе флагманський процесор Huawei Kirin 970 з підтримкою технології GPU Turbo, який працює разом з 6 ГБ оперативної пам'яті. Обсяг вбудованого накопичувача смартфона буде дорівнювати 128 ГБ з можливістю розширення картами MicroSD. Габарити корпусу Honor Note 10 дозволили розмістити всередині нього акумулятор на 6000 міліампер годин.



Дизайн нового смартфону Honor Note 10

Роздрібна вартість смартфона, а також дата його офіційної презентації традиційно не розкривається. За попередніми даними, новинка може з'явитися в міжнародному продажі вже цієї осені за ціною близько 475 доларів (близько 12 554 гривні).

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