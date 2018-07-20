Huawei оголосила дату презентації флагманського процесора Kirin 980

В мережі з’явилася інформація, що компанія Huawei розкрила дату анонсу флагманського мобільного процесора Kirin 980, який прийде на зміну Kirin 970. Новий чіпсет виготовлятиметься за 7-нанометровою технологією на тайванському підприємстві TSMC.

Про це повідомляє Gizchina.

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Відомо, що новий процесор отримає вдосконалений нейромережевий модуль. У порівнянні з Kirin 970 істотно зросте продуктивність графічної підсистеми. Очевидно, буде реалізована фірмова технологія GPU Turbo.

Чутки говорять про те, що до складу чіпа увійдуть ядра ARM Cortex-A75. Потрібно відзначити, що ядро ​​ARM Cortex-A75 в середньому на 22% потужніше ARM Cortex-A73, яке використовується в Kirin 970.

Також повідомляється, що Huawei планує представити процесор Kirin 980 на виставці IFA 2018, яка пройде з 31 серпня по 5 вересня.

Додамо, що Huawei також проектує потужний мобільний процесор Kirin 1020. Стверджується, що це рішення зможе забезпечити практично дворазовий приріст швидкодії в порівнянні з нинішнім чипом Kirin 970. До складу Kirin 1020 увійде 5G-модем.

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