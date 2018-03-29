Художник зробив виставу, в якій їдять людську плоть: відео

Скандальна акція, яку організував латвійський художник Артур Берзиньш, викликала шквал критики в соціальних мережах.

В середині березня в Ризі пройшла вистава "Есхатологія": чоловік і жінка впродовж декількох хвилин нерухомо сиділи, поки ще одна дівчина скальпелем по шматочку зрізала з їхніх спин плоть. Потім вона смажила людське м'ясо на сковорідці і дала спробувати учасникам акції. За тим, що відбувається спостерігали відвідувачі культурного центру Grata JJ та інтернет-користувачі: у Мережі велася пряма трансляція, повідомляє Artnet.

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Виступ обернувся скандалом. Організатора вистави, латвійського художника Артура Берзіньш, звинуватили в просуванні канібалізму. Сам Берзіньш ці звинувачення відкидає. За його словами, учасники акції діяли добровільно.

"Мистецтво не повинно бути прекрасним і комфортним. Тут не було ніякого насильства, ніхто нікого ні до чого не примушував. Всі діяли з власної волі", – додав художник.

Берзіньш пояснив, що спектакль замислювався як "метафора споживацької спільноти, яке споживає саме себе". За словами художника, конс'юмеризм – це сучасна релігія і до тих пір, поки люди не знайшли нових смислів існування, суспільству залишається тільки споживати: продукти, ресурси і один одного.