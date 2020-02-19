Блумберг продасть свою медіа-компанію, якщо його оберуть президентом США

Колишній мер Нью-Йорку хоче бути чесним з виборцями та обіцяє займатися лише політикою, на відміну від чинного президента, розповів радник Блумберга.

Майкл Блумберг продасть свою медіа-компанію, яку він створив у 1980-х роках, якщо він виграє президентські вибори 2020. Про це заявив головний радник кандидата у вівторок, повідомляє MarketWatch, з посиланням на Associated Press.

Актуально: Джефф Безос віддасть частину своїх прибутків на порятунок планети

У разі перемоги, Блумберг переведе компанію Bloomberg LP на сліпий траст, а довірена особа потім продасть компанію, сказав радник Тім О'Брайен. Прибуток від продажу надійде до Bloomberg Philanthropies, благодійної організації, яка фінансує різні проєкти від боротьби зі зміною клімату до охорони здоров'я та грантів для американських міст.

Єдине обмеження, яке Bloomberg може застосувати до продажу, – це те, що компанію не зможе купити іноземець або приватна акціонерна компанія. Наразі Майкл Блумберг, демократ, є керівником компанії.

Ми хочемо бути прямо протилежні Дональду Трампу щодо фінансових конфліктів та інтересів. Ми вважаємо, що це одна з найбільших плям на посаді президента. Ми хочемо бути дуже прозорими та відвертими з виборцями щодо ставлення Майка до таких речей,

– заявив О'Брайен в коментарі Associated Press.

Блумберг – один з найбагатших у світі. Його намір продати компанію контрастує з поведінкою чинного президента Трампа, який відмовився повністю позбутися свого бізнесу. Замість цього він передав свої активи в траст, контрольований двома його дорослими синами та старшим керівником компанії. Трамп продовжував заробляти гроші із свого колишнього бізнесу.

Майкл Блумберг зберіг право власності на компанію, коли обіймав посаду мера Нью-Йорка з 2002 по 2013 рік, але відмовився від звання головного виконавця.

Наразі у Демократичній партії ще повинні визначитися з кандидатурою в президенти. Майкл Блумберг – один із кандидатів. За його багатством та бізнес-холдингами ведуть посилений контроль його конкуренти на пост кандидата від Демократичної партії.

Що відомо про компанію Bloomberg?

Блумберг створив свою власну компанію в 1981 році, після того, як його звільнили з інвестиційного банку Salomon Brothers з виплатою у розмірі 10 мільйонів доларів. Його нове підприємство створило термінал Bloomberg, спеціалізований комп'ютер з програмним забезпеченням, що дозволило трейдерам на Уолл-стріт в режимі реального часу бачити дані фінансових операцій. Термінал швидко став необхідним продуктом у всьому фінансовому світі. Його використовували Світовий банк та Федеральний резервний банк.

Тоді Bloomberg розширив бізнес, створивши платформу для фінансових новин. Компанія зіткнулася з критикою через те, що її журналісти висвітлюють президентську кампанію, але не вдаються до розслідувань щодо самого Блумберга чи інших демократів, лише республіканців.

Блумберг вступив у президентські перегони у листопаді і невпинно піднімався в рейтингу за опитуваннями. На рекламу він особисто витратив понад 400 мільйонів доларів. Його статки оцінюють у 60 мільярдів доларів.

Президентські вибори у США 2020У листопаді 2020 в США відбудуться президентські вибори. Традиційно шанси на перемогу мають дві основні партії США: Республіканська та Демократична. Чинний президент США Дональд Трамп – представник республіканців. Незважаючи на нещодавню загрозу імпічменту, Трамп заявив про готовність балотуватися на другий термін.