Коронавірус і світова економіка: чи спричинить епідемія нову фінансову кризу

Після двох криз – 2000 (доткомів) та 2007 (деривативно-іпотечно-житлова) – є сумніви щодо подальшого зростання ринку, який і так вже піднявся на +396,2% після 2009 року, що є історичним рекордом.

Індекс зміщується чітко по графіку до позначки 3500-3600. Зараз на ринок сильно впливає передвиборча кампанія у США та звіти про високі доходи американських компаній.

Однак логістичний колапс у І, ІІ кварталах 2020 року може призвести до падіння ринку або корекції до рівня 3000-2600-2200, у залежності від величини впливу негативних факторів.

Спалах коронавірусу: наслідки для економіки Китаю і світу загалом

Початок 2020 року для Китаю видався надто негативним. Тривалі відпустки з нагоди святкування Нового року за місячним календарем та внаслідок поширення коронавірусу стали причинами падіння економічних показників КНР. Окрім того, низка компаній змушена була тимчасово припинити роботу в Китаї, що теж завдало їм значних матеріальних збитків.

Центробанк Китаю підтримав економіку країни на тлі спалаху коронавірусу, вивівши на ринки 3 лютого 2020 року ліквідність на сумму 1,3 трильйона юаней (156 мільярдів євро). У результаті загальна ліквідність у банківській системі буде на 900 млрд юаней вища, ніж за аналогічний період 2019 року.

За даними звіту BOC Research Institute "The Report on Economic and Financial Outlook for 2020", у першій половині 2020 року світова економіка ще більше сповільниться. Цьому сприятиме переплетення політичних та економічних факторів. Річний темп зростання знизиться на 0,1 відсоткових пункти в порівнянні з 2019 роком.

Щодо економіки та фінансів КНР, то у звіті BOC Research Institute зазначено, що 2019 рік виявив більші складнощі як у її внутрішньому, так і в зовнішньому середовищі, а також вищий тиск на економіку Китаю.

З огляду на 2020 рік, у звіті перераховано більше ризиків і проблем у китайській економіці. Однак усі вони представлені з "обережно оптимістичним" тоном.

Зважаючи на сучасні внутрішні та зовнішні ринкові умови, природний темп приросту економіки Китаю, ймовірно, становитиме нижче 6% у 2020 року, якщо не буде здійснено значних політичних коригувань.

Уже на початку лютого, Oxford Economics зробила власні прогнози щодо впливу коронавірусу на ВВП Китаю, Азійсько-Тихоокеанських країн (АРАС) та світу загалом (Дивіться рис. 4).



Рис.4. Графік впливу коронавірусу на ВВП країн / Дані Oxford Economics