Коронавірус і світова економіка: чи спричинить епідемія нову фінансову кризу

Спалах епідемії коронавірусу призвів до стрімкого падіння основних фондових індексів, зниження цін на нафту й метали, а також уповільнив темпи росту економіки низки країн. Однак чи справді проблема лише в китайському вірусі? Чи це просто стало тригером для світового колапсу ринків та глобальної економічної кризи?

Експерти компанії "Фрідом Фінанс Україна" проаналізували найважливіші показники та індекси, що вказують на можливий крах фінансових ринків, а звідси й економік деяких країн.

Падіння індексу Baltic Dry і, як наслідок, китайський логістичний колапс

BDI Baltic Exchange Dry Index (BDIY:IND) відображає вартість фрахтових перевезень і, отже, попит на промисловий вантажообіг.

Індекс знизився на 62,29% – з 1090 доларів (дані станом на 24 грудня 2019 року) до 411 доларів. Наголошуємо, що таке стрімке падіння відбулося лише за 1,5 місяця.

Зараз спостерігаємо невелике відновлення показника до рівня 450 доларів (станом на 18 лютого 2020 рік).