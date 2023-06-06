"Греби, там люди": незламні українці під обстрілом ворога евакуйовують людей на Херсонщині
Джерело:Сергій Стерненко
Вночі 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС. Навіть звичайні місцеві жителі, попри ворожі обстріли, допомагають іншим евакуюватися.
Наслідки підриву дамби – катастрофічні. За словами президента Володимира Зеленського, вода може затопити до 80 населених пунктів.
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Цивільні допомагають в евакуації, попри обстріли
Український активіст Сергій Стерненко оприлюднив надзвичайне відео із затопленого населеного пункту Херсонської області.
Наші люди,
– мовиться у підписі до ролика.
На відео можна побачити, як двоє чоловіків гукають, чи, бува, у затоплених будинках не залишилися люди. Також чути звуки обстрілу, однак сміливі українці продовжують рух, ризикуючи життями.
Дивіться відео, як чоловіки намагаються врятувати людей, попри обстріли
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Російський обстріл поранив 2 людей
Голова Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що росіяни щодня обстрілюють мікрорайон Херсона Острів.
Через підрив дамби Каховської ГЕС додалася ще одна небезпека – водна стихія. Протягом дня Острів стрімко йде під воду. Затоплення наскільки колосальні, що місцями звідти вже неможливо виїхати автотранспортом. Тому людям допомагають евакуюватися,
– зауважив голова ОВА.
Він додав, що навіть в такий тяжкий час росіяни вирішили нагадати, ким вони є насправді, – терористами.
"Під час евакуації окупанти вдарили по мікрорайону з артилерії – поранені двоє правоохоронців, котрі допомагали людям покинути небезпечну територію. Попри це, сьогодні звідси евакуювали близько 1300 херсонців. Ці люди тепер в безпеці й це головне", – наголосив Прокудін.
Він подякував рятувальникам, поліцейським, волонтерам, а також кожному та кожній, хто долучився до порятунку херсонців
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Підрив Каховської ГЕС: коротко
- В ОК "Південь" вранці 6 червня повідомили, що російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Вибух стався близько 2:30.
- У багатьох населених пунктах Херсонської області оголосили евакуацію. ОВА екстрено звернулася до місцевих жителів з проханням слідкувати за інструкціями, які дають спецслужби.
- Знищення дамби спричинило екологічну та гуманітарну катастрофу в області. Кілька населених пунктів опинилися у воді.
- Вона почала змивати не лише місцеву інфраструктуру, а й мінні поля. Тому міни можуть почати вибухати в неочікуваних місцях.
- Партизани руху "Атеш" повідомили, що ГЕС підірвав 1-й батальйон 205-ї мотострілецької бригади Росії. Пізніше у мережі з'явився повний список імен всіх окупантів, які взяли участь у теракті.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що цим Кремль намагався стримати Сили оборони, проте підрив ГЕС не стане на заваді наступальним операціям ЗСУ.