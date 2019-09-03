Как Украина может закончить программу МВФ досрочно, или Экономические планы здоровой страны

Состоялось заседание под руководством президента, где были очерчены планы по реформированию Украины.

Трудно сказать, какое чудо случилось до этого. Но популизм исчез вместе с завершением выборов, и теперь озвучены планы, которые давно нужны экономике Украины, и которых давно ожидают инвесторы. И теперь под этими планами подписалось все руководство Украины. Как это стало возможно, понять трудно. Прямо магия какая-то. И если раньше можно было сказать, что мы много раз оставались на второй год и в 17 лет закончили только 5-й класс, то теперь можем сдать школьную программу и программу МВФ экстерном.

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Конечно, это все надо еще реализовать, но планы более чем радуют. И если это будет реализовано, то рост в 5% станет минимальной отметкой, от которой будет отталкиваться украинская экономика. А сам случай Украины, как на антиэлитарной повестке и с помощью популистской мобилизации населения провести ключевые реформы, которые обычно встречают сопротивление, в том числе, и у населения. Если реформы продают вот так, то это претендует на Нобелевскую премию в экономике.

И да, если эти реформы будут реализованы, то программу МВФ мы закончим досрочно. Просто сбудется мечта противников реформ, когда МВФ нам будет больше не нужен. Как и говорилось, чтобы это случилось, надо просто провести реформы и оздоровить экономику. Если, конечно, не случится мирового кризиса. Но это то событие, которое от нас совершенно не зависит. И главное не сделать ничего, что разрушило бы нашу макроэкономическую стабильность и сотрудничество с Фондом сейчас. А тут привет окружному административному суду и Игорю Валерьевичу Коломойскому. Пока единственному черному лебедю, который может появиться из Украины.

Ключевое, что было очерчено:

Рынок земли. Законопроект должен быть разработан и принят в этом году. Это очень позитивная и давно ожидаемая реформа. Конечно, если ее модель будет рабочей и с минимальными ограничениями. Иначе эффект на экономику будет минимальным. В случае с реализацией либеральной реформы мы можем получить эффект в дополнительных 2% роста ВВП ежегодно. Более того, эта реформа может стать тем самым долгожданным сигналом инвесторам, что в Украине их ждут. Как когда-то была приватизация Криворожстали, после которой очереди из инвесторов выстраивались в Борисполе.

Закон о концессии и проведение пилотных проектов по концессии двух портов. Это хорошо и давно ожидаемо. И как способ привлечь инвесторов, и как элемент борьбы с коррупцией.

Закон о Сплите. Закон наконец-то позволит Нацбанку регулировать рынок страховых услуг, куда ушли все схемы после очищения банковского сектора. Закон больше двух лет лежал в парламенте и пылился, потому как защитники схем не давали добраться до еще одних Авгиевых конюшен финансового рынка.

Активизация большой приватизации. Это важно. Хотя тут будет вопрос, найдем ли мы покупателей на предлагаемые активы. К сожалению, многие из предприятий уже передержаны. С другой стороны, расширяется список доступных к приватизации объектов и это хорошо.

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Закон о Службе финансовых расследований. Важнейшее изменение. Силовики являются самой большой проблемой для предпринимателей и инвесторов, наряду с судами. И сделать так, чтобы все эти СБУшники не имели права подходить к бизнесу, было бы очень правильно. И не только СБУшники, а и полицейские, прокуроры и зомби из вроде бы прикрытой налоговой полиции. И давно ожидаемо.

Полная либерализация валютного рынка. Просто хорошо. И продолжит уже имеющийся процесс.

Усиление системы ProZorro. То, что называют "друга закупівельна революція". Сейчас можно закрыть дырки, которые навыдумывали себе решалы и расширить систему для аренды госсобственности. Тут даже объяснять не надо, почему это важно и хорошо.

Легализация азартных игр. Огромный теневой поток должен быть выведен на свет. Речь должна идти как о казино в пятизвездочных отелях, так и "массовых азартных играх" и букмекерстве. В конце концов, именно после запрещения азартных игр все эти лотереи стали возникать в каждой подворотне. А все просто – платить СБУшнику, полицейскому или прокурору дешевле, чем платить налоги. И, конечно, фантастикой бы стало, если бы это завершилось созданием украинского Лас-Вегаса в степях под Одессой. Вот это нацпроект так нацпроект.

Легализация добычи янтаря. Можно сколько угодно стучать кулаком на встречах с чиновниками и тасовать их, но это изменит только имя человека, получающего мзду от незаконных копателей. Поэтому единственный путь к наведению порядка в этой сфере – это легализация добычи.

И это только основные пункты. К сожалению, пока есть только разговоры о реформе таможни, но не слышно шагов по фискализации. Может быть, потому что это как раз та реформа, которая могла бы вызвать большие протесты, потому как выводит из тени большое количество процессов и денег, которые получают очень многие люди. И важно понимать, что пока все товары не будут учтены, не будет кассового аппарата в смартфоне при любой продаже в Украине, будет идти контрабанда. В то же время, до этого звучали подобные планы, и будем надеяться, что они пока просто не озвучены. Чтобы не "будить лихо" раньше времени, а то "лихо" бы собрало очередной налоговый Майдан с требованием, что нельзя заставлять маленького человека платить налоги.

При этом важно говорить и о том, что мы не услышали о ряде опасных новаций, которые имели бы сомнительный эффект для экономики и были бы губительными для сотрудничества с МВФ. Никто не понижает тарифы административными методами, забыли про налог на выведенный капитал и пока отставлена в сторону амнистия капитала.

Из негативного в экономике пока только очередная поблажка евробляхерам. Но если поместить на весах "популизм" против "структурных реформ", то евробляхеры – это мелочь, которую можно сравнить с небольшой жертвой богу популизма.

Теперь просто осталось ждать, как это будет реализовано. И хотелось бы, чтобы при этом не нарушались правила, в том числе и в парламенте. Нельзя реформы, которые должны установить верховенство права, делать с нарушением законов. Так не работает. А отсутствие верховенства права сейчас остается главной проблемой Украины. Поэтому так приятно слышать о новой судебной реформе. И так важно, чтобы она, наконец, была настоящей. А настоящая судебная реформа должна устанавливать верховенство права и не может строиться на бесправии.

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