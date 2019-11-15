В’ятровича поки не приймають у нардепи

У майбутнього народного депутата від "Європейської Солідарності" Володимира В’ятровича поки не приймають присягу. Політик називає це "історичною позицією партії "Слуга народу", а ось керівництво Ради наголошує: документів для проведення процедури поки не отримали.

Володимир В’ятрович у Раді чекає на те, щоб скласти присягу народного депутата. Він розповів, що відповідні документи мали ще зранку надійти керівництву парламенту. Про це він розповів під час короткого брифінгу у стінах Ради.

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Я здивований керівництвом Верховної Ради, яке не готове, аби я сьогодні приймав присягу, попри те, що всі документи вже від ранку тут є. Це продовження історичної позиції частини депутатів "Слуги народу", які категорично не хочуть мене бачити в парламенті. Але це все ж станеться, хай навіть через два тижні,

– наголосив він.

Окремо В’ятрович прокоментував скандал навколо погроз, які йому начебто відправляв телефоном Максим Бужанський. Він іронічно зауважив, що від "останнього завжди чув ввічливі відгуки про себе".

На уточнення журналістки про виступ Бужанського у парламенті, під час якого він нібито пообіцяв влаштувати сюрприз В’ятровичу на присязі, політик додав: "Сподіваюсь в Раді виступав Бужанський, а не пранкер Джокер".



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