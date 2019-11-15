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      В’ятровича поки не приймають у нардепи

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      Володимир В'ятрович / Обозреватель

      У майбутнього народного депутата від "Європейської Солідарності" Володимира В’ятровича поки не приймають присягу. Політик називає це "історичною позицією партії "Слуга народу", а ось керівництво Ради наголошує: документів для проведення процедури поки не отримали.

      Володимир В’ятрович у Раді чекає на те, щоб скласти присягу народного депутата. Він розповів, що відповідні документи мали ще зранку надійти керівництву парламенту. Про це він розповів під час короткого брифінгу у стінах Ради.

      Актуально: Володимир В’ятрович – офіційно народний депутат: рішення ЦВК

      Я здивований керівництвом Верховної Ради, яке не готове, аби я сьогодні приймав присягу, попри те, що всі документи вже від ранку тут є. Це продовження історичної позиції частини депутатів "Слуги народу", які категорично не хочуть мене бачити в парламенті. Але це все ж станеться, хай навіть через два тижні,
      – наголосив він.

      Окремо В’ятрович прокоментував скандал навколо погроз, які йому начебто відправляв телефоном Максим Бужанський. Він іронічно зауважив, що від "останнього завжди чув ввічливі відгуки про себе".

      На уточнення журналістки про виступ Бужанського у парламенті, під час якого він нібито пообіцяв влаштувати сюрприз В’ятровичу на присязі, політик додав: "Сподіваюсь в Раді виступав Бужанський, а не пранкер Джокер".


      ЦВК вже оформила документи на В'ятровича/ фото з соцмереж

      До теми: "Слуга народу" Бужанський із матами погрожує В’ятровичу через обрання останнього нардепом (18+)

      Майбутнє депутатство В’ятровича і погрози: що відомо?

      • 12 листопада Верховна Рада достроково припинила депутатські повноваження Ірини Луценко через стан здоров’я. Її місце у Раді має зайняти Володимир В’ятрович.
      • Після того, як стало відомо про майбутнє депутатство історика, він сам оприлюднив переписку з чинним парламентарем від "Слуги народу" Максимом Бужанським. У своєму повідомленні Бужанський не добирає слів і використовує ненормативну лексику.
      • Так, він погрожує "бити є*ало", якщо В’ятрович вдаватиметься до провокацій і "відкриє рот" у бік "слуги народу".
      • Сам Бужанський заперечує усі обвинувачення з боку В'ятровича та переконує, що він з ним жодних переписок не розпочинав. Також нардеп назвав дії В'ятровича провокацією.
      • Цілком імовірно, що з В'ятровичем від імені Бужанського спілкувався відомий пранкер "Джокер". Останній у своєму телеграм-каналі опублікував фрагменти листування, яке начебто вів із В’ятровичем.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Володимир В'ятрович Європейська солідарність
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