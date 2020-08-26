У Печерському районі Києва іноземець вбив повію і намагався втекти. Після злочину чоловік заблокувався у квартирі, нібито не маючи змоги відчинити двері, а тіло кинув за диван.

Про моторошне вбивство розповіли у фейсбук-спільноті "Київ оперативний". Там зазначають: американець знімав квартиру у будинку на вулиці Філатова. Вночі до нього привели повію.

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Після декількох годин "побачення" жінка не вийшла з квартири, і її сутенер почав грюкати у двері. У дописі йдеться про те, що чоловік навіть зламав замки у припаркованій надворі машині, аби дістати звідти інструменти. Однак відкрити двері йому не вдалося.

Вже вранці до дверей підійшов сусід, почувши шум, і викликав поліцію. Іноземець за дверима нібито почав благати про допомогу і скаржився на самопочуття. Зрештою двері розблокували ДСНС-івці, а швидка забрала іноземця.

Втім чоловік зник з лікарні, а за диваном власники квартири знайшли труп жінки. Далеко втекти іноземцю не вдалося, повідомляють у спільноті: його начебто зловили в аеропорту.

У коментарі 24 каналу в поліції факт вбивства жінки підтвердили, однак подробиці обіцяли надати пізніше. Ми додаємо їх до цього матеріалу, щойно вони з'являться.

Як пише "Київ оперативний", вбитою повією виявилася мати п'ятьох дітей.