До поліції надійшла інформація, що один чоловік ножем поранив іншого. Вже на місці правоохоронці зрозуміли, що сварка сталась між батьком та сином.

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Сину було 35 років

53-річний місцевий житель разом із сином розпивали вдома спиртні напої. Між чоловіками стався конфлікт під час якого батько взяв до рук ножа та наніс ним тілесні ушкодження своєму 35-річному сину. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Що загрожує батьку

Зловмисника затримали й триматимуть під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Жили в жахливих умовах

Судячи зі світлин, які опублікували в поліції чоловіки жили у жахливих умовах – будинок без вікон й в аварійному стані.