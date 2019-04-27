Клімкін: Росії наплювати навіть на власні закони

Український очільник МЗС написав у своєму Twitter про неприємні новини у справі політв'язня Кремля Володимира Балуха.

"Суд" в окупованому Росією Криму незаконно продовжив Володимиру Балуху строк ув'язнення. Рішенням "судді" строк, який Балуха утримували в російському СІЗО, не був зарахований.

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За словами дипломата, те, що Росії наплювати на міжнародне право – не новина. Та, вочевидь, їй наплювати не лише на міжнародне, а й на власне внутрішнє законодавство.

Кремль продовжує катувати політв’язнів, але нас не зламати!

– наголосив Клімкін.

Росія незаконно продовжила Балуху строк ув’язнення,не зарахувавши час у СІЗО. Не новина, що Росії наплювати на міжнародне право та будь-чиє інше законодавство, вочевидь їм так само наплювати і на своє. Кремль продовжує катувати політв’язнів, але нас не зламати! #LetMyPeopleGo — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 апреля 2019 г.

Мовиться про те, що Володимиру Балуху 24 квітня російський "суд" продовжив термін ув'язнення. "Суддя" постановила не зараховувати час, проведений ним у СІЗО, навіть як день за півтора. До цього Балуха незаконно етапували із анексованого півострова вглиб Росії. Процес тривав понад місяць і родичі українця навіть не знали, де він перебуває.

Хто такий Володимир Балух?Це український політв'язень з Криму.



ФСБ Росії 8 грудня 2016 року вдерлася в його будинок на півострові та арештувала. Балух став жертвою репресій через український прапор і табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", яку встановив на своєму подвір'ї. Також він відмовився від паспорта РФ.



Окупаційна влада півострова стверджує, що знайшла на горищі в Балуха набої і вибухівку. Однак, за словами чоловіка, боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію.



16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні, а потім ще й збільшили цей термін. У липні 2018 року "суд" в окупованому Криму присудив Балуху 5 років ув'язнення та штраф у 10 тисяч рублів.



У березні 2018 року політв'язень оголосив безстрокове голодування. 9 жовтня повідомив, що вирішив його припинити. Голодування тривало 205 днів.