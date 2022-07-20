Коли росіяни втратять здатність наступати: прогноз Арестовича

росія використовує чимало зусиль для того, щоб захопити території України на Сході. Та росіяни втрачають свої позиції після контрнаступів ЗСУ, що б'є бо здатності ворога наступати.

Ситуація на фронті зміниться не завтра, – Арестович

Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Він зауважив, що окупанти проводять штурмові дії, завдають артилерійських ударів, однак після контратак ЗСУ повертають села.

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Радник Андрія Єрмака назвав це несприятливою ознакою для сторони, яка веде напад, і при цьому ще й має перевагу в кількості техніки та особового складу.

Арестович заявив, що ситуація на фронті зміниться "не завтра". Однак унаслідок накопичення втрат через місяць – півтора, як сказав радник глави ОП, окупанти втратять можливість наступати.

Він також підкреслив, що ворог на Півдні не наступає, а тільки здійснює обстріли.

Яка ситуація на фронті

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