Як СРСР та Югославія: Шейтельман вважає, що Захід не проти розвалу Росії

Росія форсовано крокує до політичної дезінтеграції та повного розвалу країни. Попри низку ймовірних проблем, Захід може не стримувати штучно цей процес.

Росія може повторити шлях СРСР та Югославії, після чого нові країни підуть шляхом окультурення й намагатимуться доєднатися до цивілізованого світу. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Яким буде розвал

Експерт переконаний, що "великі гравці" вже ухвалили стратегічне рішення щодо майбутнього Росії.

Попри все, на Заході не домовилися: чи позбавляти Росію повністю ядерної зброї, чи частково роззброювати. І всі розуміють, що це може бути питанням не обов'язково пів року, а навіть 10 років. Але ніхто не дозволить повернутися Росії в колишньому вигляді на світову арену з тим самим ядерним потенціалом, і бути так само на рівних зі США та ЄС,

– пояснив політтехнолог.

За його словами, Кремлю просто не дозволять знову погрожувати світу ядерною катастрофою.

"Інструментів у Росії, щоб з цього вибратися, немає, тому що вона перестає бути 9-ою чи 11-ою економікою світу, вона скочуватиметься з кожним роком санкцій все далі вниз і вниз. Це вже гарантовано", – додав аналітик.

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На його думку, розпад Росії самі росіяни і їхні політологи "малюють", як щось жахливе і те, чого "не хочуть" на Заході, в чому вони помиляються.

"Все буде чудово, тому що Захід чудово допустив розпад СРСР, не намагаючись його "зліпити". Також Захід допустив розпад Югославії, розуміючи, що цілісною Югославію не можна окультурити й оцивілізувати – лише частинами. Те ж саме буде і з Росією", – наголосив оглядач.

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Загроза ядерної фрагментації

Політолог вказав, що новим суб'єктам міжнародної політики, які постануть на місці розваленої Росії і які претендуватимуть на ядерну зброю, дуже швидко "покажуть їхнє місце".

Російська ядерна зброя має централізоване управління: якщо вони спробують у Бурятії вкрасти якусь конкретну бомбу й спробують нею керувати, то цю нову країну задавлять за хвилину. У нових країнах буде місцева еліта, яка захоче бути в ООН, торгували та договори підписувати зі світом, годуватись чимось, використовувати банки тощо,

– зауважив експерт.

З його слів, умовою для входу в "нормальність" для таких країн буде відмова від ядерної зброї та частка російських репарацій Україні, згідно з рішенням ООН.

"Після цього з такими країнами розмовлятимуть про визнання. Без цього розмовляти ніхто не буде. Головне – із центру Росії "вицарапати" ядерну зброю, або скоротити її кількість" – резюмував Шейтельман.

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