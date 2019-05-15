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      У Зеленського припускають виплату Коломойському 2 мільярдів доларів за "Приватбанк"

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      У Зеленського розповіли, як можна виплатити Коломойському 2 мільярди за "Приватбанк"
      У Зеленського розповіли, як можна виплатити Коломойському 2 мільярди за "Приватбанк" / AFP

      У команді Зеленського припускають можливість виплати Ігорю Коломойському 2 мільярдів доларів компенсації. Зробити це можна у формі "взаємозаліку боргів" за кредитами, які компанії олігарха не виплачують "Приватбанку".

      Про це заявила фінансова експертка з команди Володимира Зеленського та колишня корпоративна секретарка націоналізованого "Приватбанку" Вікторія Страхова у прямому ефірі 24 каналу.

      Читайте також: "Приватбанк" точно залишиться державним, – експертка з команди Зеленського

      Страхова припускає, що розмір бажаної компенсації у 2 мільряди доларів, озвучений Коломойським, міг бути сформований як сума двох показників. Вона складається із капіталу банку на час націоналізації та зобов’язань банку перед пов’язаними особами на 29,4 мільярда гривень, примусово конвертованих за процедурою bail-in (операція з використання коштів кредиторів банку під час його націоналізації – 24 канал).

      На мою думку, це капітал банку, який там був, це 21 мільярд гривень. За поточним курсом — це трошки менше одного мільярда доларів. І друге питання — це той bail-in, який відбувся, кошти вкладників, які було списано. 29 мільярдів фактично було списано. Це певна частина ще з того може бути,
      – пояснила Страхова.

      Експертка також нагадала, що Коломойський визнав 60 мільярдів гривень заборгованості перед "Приватбанком". Страхова пропонує зменшити суму цієї заборгованості на 2 мільярди доларів, які вимагає Коломойський.

      Як наслідок, за підсумками "взаємозаліку" Коломойський залишиться винним "Приватбанку" близько 10 мільярдів гривень.

      "Ми щось забуваємо, що все ж таки кредити певним компаніям своїм він давав, і вони не всі погашаються. Чому б не зробити взаємозалік? Якщо йому винні — зарахуйте. І, можливо, трошки ще Ігор Валерійович буде винен "Приватбанку", — додала експертка. 

      Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?
      "Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі країни уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.

      Дивіться повне відео програми "Он воно як":


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      blog_ava
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      11460
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Приватбанк Ігор Коломойський Кредит
      Джерело: 24 канал
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