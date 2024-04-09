Комітет завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію: коли та як голосуватиме Рада

Ярослав Железняк увечері 9 квітня повідомив, що Комітет з питань оборони завершив працювати із законопроєктом про мобілізацію. Також він назвав дату, коли законопроєкт буде у Верховній Раді.

Раніше цього дня стало відомо, що із законопроєкту про мобілізацію виключили положення про демобілізацію. Як повідомили ЗМІ, рішення ініціював Олександр Сирський. Він написав листа до Рустема Умєрова, запропонувавши розглянути демобілізацію в іншому законопроєкті.

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Коли депутати проголосують щодо мобілізації

Комітет з питань оборони завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію. Тільки що проголосували рішення комітету до другого читання. 10 квітня вже буде в залі Ради,

– написав Железняк.

Фінішна пряма, але не фінал

Водночас він наголосив: змін багато, тому варто дочекатися тексту висновку комітету та порівняльної таблиці. А ще слід розуміти, що це не остаточна версія закону.

"Нагадаю, що в залі кожна правка може бути врахована або відхилена. Тому остаточна версія буде саме після розгляду парламентом і голосування в цілому", – зауважив нардеп.



Життєвий цикл закону в Україні / Інфографіка UA WAR Infographics

Законопроєкт про мобілізацію: останні новини

До ухвалення документа в інфопросторі ширяться чутки, а часом і маніпуляції. Наприклад, що призовний вік зменшать ще більше, до 20 років. Нардеп Федір Веніславський запевнив: цього не буде.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити законопроєкт, яким пропонують дозволити мобілізацію засуджених. Але це не означає, що "усіх в'язнів поженуть на фронт". Мобілізацію буде заборонено для тих осіб, які вчинили злочини проти національної безпеки. Також не призиватимуть засуджених за тероризм, вбивство двох або більше людей. Як вчинять із ґвалтівниками, педофілами, винуватцями ДТП – читайте тут.

Іще тривають дискусії щодо бронювання. Днями стався скандал, коли стало відомо про бронювання артистів цирку. Таке рішення багато кого обурило, але в Мінкульті закликали не робити висновків щодо важливості закладу культури тільки на підставі назви. Також забронювали канали, які беруть участь у телемарафоні, хоча до того мовилося, що броні для журналістів не буде. Після цього Денис Шмигаль доручив розробити справедливі критерії для бронювання.