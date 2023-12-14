COSMOLOT залишається одним з найвагоміших платників податків України гральної сфери, зауважує 24 Канал. Нещодавно компанія увійшла до рейтингу топових підприємств та найбільших за обігом бізнесів з бездоганною діловою репутацією за версією Індексу Опендатабота.

Компанія COSMOLOT сплатила 1,6 мільярда гривень податків

Компанія постійно розвиває соціальні ініціативи. Загальний внесок COSMOLOT на благодійність та допомогу фронту, з початку повномасштабного вторгнення, становить понад 130 мільйонів гривень. Допомога охоплює:

3 комплекси Punisher (станція, БПЛА, пускова система) у 2022;

100 мільйонів гривень на 50 модернізованих БПЛА Punisher у 2023, в рамках проєкту Cosmolot Airlines у 2023;

озброєння на 6,5 мільйона гривень, зокрема 2 кулемети та 49 гвинтівок;

3 автомобілі з причепами, понад 250 одиниць техніки (бензопили, комплектуючі, адаптери тощо);

25 дронів-камікадзе, 29 тепловізорів, 3 далекоміри, 26 радіостанцій, 2 плотери, 10 Starlink, 60 тактичних приладів, 12 зарядних станцій);

3,5 мільйона гривень фондам "Повернись живим" і United 24;

1 мільйон гривень фонду Херсонської громади для подолання наслідків Каховської трагедії.

Крім того, компанія ініціювала створення miltech-проєкту Brave Inventors для забезпечення фронту новими розробками та розвитку українських винаходів. Зараз на платформі представлено понад 130 військових винаходів.

"Україна захищає свободу Європи та ЄС. Як частина вільної та демократичної європейської нації, Україна завершує процес європейської інтеграції, знаходячись в центрі Європи, і це стає можливим завдяки відкритому суспільству країни. Підприємництво, що надає робочі місця і відповідально сплачує податки, має глобальне значення. Стабільна робота українського відповідального бізнесу є визначальною сьогодні, становлячи важливу складову економічної міці України. Таким чином, підтримка підприємців, які будують і підтримують українські бізнеси, – це важливий крок до процвітання нації", – коментує Арнульф Дамерау, головний інвестор компанії COSMOLOT.

Але сьогодні замало сплачувати податки та підтримувати економіку. Результативна соціальна відповідальність починається тоді, коли бізнес шукає і знаходить ефективні шляхи забезпечення фронту необхідним. COSMOLOT демонструє, що це можливо, коли ми об'єднуємо сили та ресурси. Ми є частиною економічного розвитку та вже маємо результати суттєвої допомоги фронту. І це лише початок”,

— додає інвестор.

У компанії вважають, що український бізнес має нести відповідальність не тільки за процеси, встановлені законами оподаткування, але й знаходити ефективні шляхи допомоги українській армії, використовуючи власні ресурси та колаборуючись із партнерами.