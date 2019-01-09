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      Компенсація за неякісні компослуги: на яку суму можуть розраховувати українці

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      Українці зможуть отримувати компенсацію за неякісні комунальні послуги
      Українці зможуть отримувати компенсацію за неякісні комунальні послуги / 24 канал

      У Нацкомісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (більше відома за абревіатурою НКРЕКП) пояснили, як українці зможуть отримувати компенсацію за отримані неякісні комунальні послуги.

      Йдеться, зокрема, про неякісне електропостачання. Відповідний порядок набув чинності ще 24 листопада 2018 року.

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      Голова Нацкомісії Оксана Кривенко у своєму Facebook пояснила, за яким алгоритмом схема отримання компенсації за неякісні послуги з електропостачання.

      Така компенсація надаватиметься автоматично за рахунок зменшення рахунку у квитанції на оплату електроенергії у термін до 75 днів з дня порушення встановлених строків.

      Компанія сама визначає, яким споживачам вона має надати компенсацію, і повідомляє про це споживача. Якщо впродовж встановленого терміну компенсація не була надана, її розмір збільшується,
      – наголосила керівник регулятора.

      У НКРЕКП уточнили, що для українців, які належать до категорій побутових споживачів, розмір такої компенсації може становити від 100 до 200 гривень.

      Для непобутових споживачів (підприємств) ця сума може коливатись в межах 200-600 гривень.

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      Про те, що вам нарахована компенсація за неякісні компослуги, компанія зобов’язана інформувати. Вони можуть це зробити одним із доступних способів:

      1. у рахунку про оплату електроенергії;
      2. або в "особистому кабінеті" споживача на офіційному веб-сайті компанії;
      3. чи листом на офіційному бланку.

      Раніше в НКРЕКП повідомили, за недотримання яких стандартів з енергопостачання передбачена компенсація.

      Більше про те, які зміни чекають на ринок електроенергії України у 2019-му читайте у матеріалі: Реформа електропостачання: як будемо платити за електроенергію в 2019.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України ЖКГ Комунальні послуги Електроенергія Тарифи
      Джерело: 24 канал
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