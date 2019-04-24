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      Кравчук запропонував Зеленському зняти блокаду з окупованого Криму

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      Кравчук запропонував Зеленському вирішити питання блокади Криму "цивілізованим шляхом"
      Кравчук запропонував Зеленському вирішити питання блокади Криму "цивілізованим шляхом" / Фото з відкритих джерел

      Екс-президент України Леонід Кравчук вважає, що новому главі держави слід переглянути питання блокади окупованого Росією Криму. Така заява вже встигла викликати низку реакцій.

      "Кравчук рекомендує лідеру президентських виборів Володимиру Зеленському "налагоджувати людські взаємини" з людьми в Криму, про це від заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

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      Зокрема, екс-президент порадив Зеленському зняти "всі блокади".

      Необхідно знімати всі блокади. Питання, пов'язані з водою, електроенергією і так далі повинні вирішуватися цивілізованим ринковим шляхом. Якщо ми налагодимо нормальні взаємини з жителями Криму, думаю, поступово ми ці взаємини будемо поглиблювати, розвивати, і прийдемо до якихось правильним висновків,
      – вважає політик.

      При цьому Кравчук зазначив, що Україна за жодних обставин не погодиться визнати, що Крим – не український.

      Така порада вже встигла зібрати низку реакції. Зокрема, її прокоментував постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба.

      "Перший президент України Кравчук порадив новому президенту зняти блокаду з Криму. Тому що всі питання "повинні вирішуватися цивілізованим ринковим шляхом". Дійсно, є такий шлях, але він полягає в іншому – Росія виходить з Криму і виплачує Україні компенсацію за окупацію", – написав він на своїй сторінці у Twitter.

      На пораду Кравчука відреагував і заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак.  В ефірі одного з україських телеканалів він наголосив, що "зняття енергетичної чи будь-якої іншої блокади з Криму означає його визання частиною Росії". 

      Позиція України з 2014 року – Крим є окупованою територією. Згідно з усіма конвенціями, відповідальність за соціально-економічну ситацію на окупованих територіях несе країна-агресор і країна-окупант,
      – заявив Гримчак.

      Зазначимо, ще перед другим туром виборів у команді Володимира Зеленського відповіли на запитання лідера кримськотатарського народу та народного депутата України Мустафи Джемілєва щодо статусу Криму. Там відповіли, що Крим є окупованою територією України, яку Росія повинна повернути під контроль Києва. Москва незаконно анексувала півострів і має виплатити за це компенсацію, у тому числі постраждалим та родинам загиблих від російських репресій.

      У чому полягає блокада Криму?Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після анексії Криму Росією 2014 року, поставки води на півострів припинили. З грудня 2015 року до Криму перестала надходити електроенергія з материкової України через пошкодження електроопори в Херсонській області. Зараз Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок із Росії й енергомостом із Кубані. У березні цього року в Криму оголосили про запуск двох нових електростанцій. 

      ЦВК підрахувала 100% голосів у другому турі президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%.


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      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Новини України Президентські вибори 2019 Леонід Кравчук Анексія Криму
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