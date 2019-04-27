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      Кремль демонструє силу Зеленському, – австрійські ЗМІ про паспорти Росії на Донбасі

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      Рішення Путіна про паспорти на окупованому Донбасі матиме серйозні наслідки, – Die Presse.
      Рішення Путіна про паспорти на окупованому Донбасі матиме серйозні наслідки, – Die Presse. / Колаж 24 каналу

      Наказ російського лідера Володимира Путіна про видачу російських паспортів громадянам України на окупованому Донбасі матиме серйозні наслідки. Так Кремль вже демонструє свою силу новообраному президенту України Володимиру Зеленському.

      Новообраного президента України Володимира Зеленського очікують "важкі часи" у намірах врегулювати сутацію на окупованому Донбасу, пише австрійська газета Die Presse.

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      Видання зазначає, що президент України Володимир Зеленський намір здійснити "розрядку російсько-українського конфлікту на Донбасі". Однак Путін не випадково зараз вирішив спростити жителям окупованих територій процедуру отримання російських пасопртів.

      З видачею російських паспортів відокремившимся районам Кремль демонструє політичному новачкові Зеленському свою силу,
      – йдеться у матеріалі.

      Таким чином Кремль вже робить крок, який ускладнює врегулювання конфлікту. Таке рішення має далекосяжні наслідки для розстановки сил в зоні конфлікту.

      "Це означає, що близько 3,5 мільйонів громадян України можуть стати громадянами Росії. В майбутньому Москва могла б посилатися вже на захист своїх інтересів російських громадян в Україні (раніше це робилося з посиланням на більш ефемерний "русскій мір", – пише авторка статті Ютта Зоммербауер.

      Наказ російського президента щодо паспортів "виводить подальшу ескалацію конфлікту між Україною і Росією на високий рівень".

      Де ще Росія застосовувала такі ж "паспорті методи"?

      Схожу паспортну політику Росія впроваджувала і у інших конфліктних зонах. Die Presse нагадує, що у грузинській Південній Осетії збройне втручання Росії у 2008 році обгрунтовувалося саме присутністю "співвітчизників", в відокремленому від Молдови Придністров'ї також більшість населення мають російські паспорти.

      Видача паспортів не є гуманітарним актом. Вона доповнює військово-політичну силову політику Москви в невирішених конфліктах,
      – пише видання.

      Президент Росії Володимир Путін 24 квітня підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі. При цьому очільник Кремля заявив, що видача паспортів мешканцям Донбасу – це лише "питання гуманітарного характеру". Міжнародна спільнота відреагувала миттєво – 25 квітня Рада Безпеки ООН провела термінове засідання щодо цього питання. 

      Але Путін вирішив не обмежуватись окупованими українськими територіями. Вже через кілька днів він заявив, що Росія думає над наданням свого громадянства за спрощеною процедурою не лише жителям окупованого Донбасу, а й усім українцям. Таке рішення не було спонтанним, а добре "прорахованим". 

      Що передбачає скандальний указ Путіна?Аби отримати громадянство Росії, жителі окупованих територій України повинні написати заяву – її мають розглядати не довше трьох місяців. Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років. Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.

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      Теги: Володимир Путін Новини Росії Новини України Новини політики Війна на Донбасі Володимир Зеленський Новини Донецька Новини Луганська Законодавство Україна – Росія
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