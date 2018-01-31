"Кремлівська доповідь" США: як і коли список подіє на оточення Путіна

Публікація попереднього кремлівського санкційного списку не випадкова. Росії дається проміжок часу, щоб Кремль дав зворотню відповідь, сигнал, як він збирається реагувати. Можливо, цей аргумент спрацює, і в найближчі місяці ми побачимо прогрес у переговорах щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це сайту "24" розповів політичний експерт Василь Мокан.

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В той же час, на думку експерта, тип антиросійських санкцій, який сьогодні діє, розрахований не на швидке вирішення проблеми військової агресії РФ проти України. За словами Мокана, є дві причини, через які нинішні санкції мають ефект, але в середньостроковій перспективі.

"В Росії є певний запас міцності – економічний і ідеологічний, резерви для протидії наслідкам санкцій, накопичені за попередні роки. Плюс політика імпортозаміщення, яка підсилена ідеологічною складовою. Росіян переконали в тому, що затягування поясів для протистояння із зовнішнім колективним ворогом – це національна ідея, яка може об’єднати країну", – розповідає Василь Мокан.

По-друге, на його думку, нові санкції б’ють не стільки персонально по компаніях і людях через заборону в’їзду в інші країни, скільки по неможливості технологічного розвитку російських компаній і залучення міжнародних кредитів. Як зауважує експерт, дії економічних санкцій проти юридичних осіб насамперед зосереджені на блокуванні доступу російського бізнесу до кредитів, нових технологій, обміну технологіями і реалізації високотехнологічних проектів.

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Вашингтон, опублікувавши санкційні списки, підготував серйозний інструмент впливу на Путіна. Не обов’язково всі потраплять під санкції. Але є розрахунок на те, що власники великого бізнесу, які там фігурують, понесуть великі витрати. Це може вплинути на політику президента РФ і таким чином пом’якшить його агресивні імперські амбіції,

– вважає Мокан.

Вочевидь, за його словами, зараз цей список активно обговорюватиметься на дипломатичному рівні, але неофіційно. Це має стимулювати до конструктивних переговорів США і РФ, в тому числі, і щодо питання України. Хоча, зауважує політолог, цей санкційний список використовуватиметься як аргумент і в переговорах з Росією стосовно сирійського конфлікту, КНДР і в інших геополітичних конфліктних точках. В тому числі, взаємовідносин Росії і ЄС.

"Зрозуміло, що публічно звучатимуть критичні коментарі Кремля, розраховані як на внутрішню аудиторію, так і на Захід, що ніхто нікого не боїться. Але на неофіційному рівні аргумент санкцій може спрацювати. І в найближчі місяці можна буде побачити конструктив і прогрес у переговорах щодо врегулювання конфлікту на Донбасі", – підкреслив Василь Мокан.

Нагадаємо, 30 січня Міністерство фінансів США представило в Конгресі так звану "кремлівську доповідь". До списку увійшли наближені до Володимира Путіна російські чиновники і бізнесмени. У список потрапили 210 імен – 114 чиновників і 96 бізнесменів. Це список російських посадових осіб, політиків і олігархів з аналізом їхніх зв'язків з президентом Володимиром Путіним і правлячою елітою.