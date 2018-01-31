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"Кремлівська доповідь" США: як і коли список подіє на оточення Путіна

07:01, сьогодні 6984 Читать новость на русском
В Росії є запас міцності, але неофіційно вестимуть переговори
В Росії є запас міцності, але неофіційно вестимуть переговори / gettyimages.com

Публікація попереднього кремлівського санкційного списку не випадкова. Росії дається проміжок часу, щоб Кремль дав зворотню відповідь, сигнал, як він збирається реагувати. Можливо, цей аргумент спрацює, і в найближчі місяці ми побачимо прогрес у переговорах щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це сайту "24" розповів політичний експерт Василь Мокан.

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В той же час, на думку експерта, тип антиросійських санкцій, який сьогодні діє, розрахований не на швидке вирішення проблеми військової агресії РФ проти України. За словами Мокана, є дві причини, через які нинішні санкції мають ефект, але в середньостроковій перспективі.

"В Росії є певний запас міцності – економічний і ідеологічний, резерви для протидії наслідкам санкцій, накопичені за попередні роки. Плюс політика імпортозаміщення, яка підсилена ідеологічною складовою. Росіян переконали в тому, що затягування поясів для протистояння із зовнішнім колективним ворогом – це національна ідея, яка може об’єднати країну", – розповідає Василь Мокан.

По-друге, на його думку, нові санкції б’ють не стільки персонально по компаніях і людях через заборону в’їзду в інші країни, скільки по неможливості технологічного розвитку російських компаній і залучення міжнародних кредитів. Як зауважує експерт, дії економічних санкцій проти юридичних осіб насамперед зосереджені на блокуванні доступу російського бізнесу до кредитів, нових технологій, обміну технологіями і реалізації високотехнологічних проектів.

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Вашингтон, опублікувавши санкційні списки, підготував серйозний інструмент впливу на Путіна. Не обов’язково всі потраплять під санкції. Але є розрахунок на те, що власники великого бізнесу, які там фігурують, понесуть великі витрати. Це може вплинути на політику президента РФ і таким чином пом’якшить його агресивні імперські амбіції,
– вважає Мокан.

Вочевидь, за його словами, зараз цей список активно обговорюватиметься на дипломатичному рівні, але неофіційно. Це має стимулювати до конструктивних переговорів США і РФ, в тому числі, і щодо питання України. Хоча, зауважує політолог, цей санкційний список використовуватиметься як аргумент і в переговорах з Росією стосовно сирійського конфлікту, КНДР і в інших геополітичних конфліктних точках. В тому числі, взаємовідносин Росії і ЄС.

"Зрозуміло, що публічно звучатимуть критичні коментарі Кремля, розраховані як на внутрішню аудиторію, так і на Захід, що ніхто нікого не боїться. Але на неофіційному рівні аргумент санкцій може спрацювати. І в найближчі місяці можна буде побачити конструктив і прогрес у переговорах щодо врегулювання конфлікту на Донбасі", – підкреслив Василь Мокан.

Нагадаємо, 30 січня Міністерство фінансів США представило в Конгресі так звану "кремлівську доповідь". До списку увійшли наближені до Володимира Путіна російські чиновники і бізнесмени. У список потрапили 210 імен – 114 чиновників і 96 бізнесменів. Це список російських посадових осіб, політиків і олігархів з аналізом їхніх зв'язків з президентом Володимиром Путіним і правлячою елітою.

Теги: Новини України Новини політики Санкції Новини США Новини Росії Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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