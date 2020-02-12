Курс валют на 12 лютого: долар і євро різко подешевшали

На середу, 12 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві іноземні валюти знову подешевшали.

Національний банк України повідомив на своєму офіційному сайті, що 12 лютого ціна американського "зеленого" становитиме 24 гривні 42 копійки.

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Це на 10 копійок менше, аніж було у попередній банківський день – 11 лютого.

Водночас головна валюта Євросоюзу втратила у ціні значно більше, аніж долар, – аж 23 копійки. Відтак, у середу за один євро доведеться віддати 26 гривень 62 копійки.

Зауважимо, останній тиждень обидві іноземні валюти втрачають у ціні щодо гривні. Так, американський долар подешевшав на 65 копійок, а євро – на 1 гривню 10 копійок.

Зверніть увагу! Відповідно до прогнозів Мінекономіки, середньорічний обмінний курс у 2020 році становитиме приблизно 27 гривень за один долар.

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Як змінилася ціна на валюту з початку 2020 року:

Наприкінці 2019 року Національний банк встановив курс долара на рівні 23,7 гривні, а євро – 26,4 гривні. Така ціна зберігалася впродовж різдвяно-новорічних свят у січні 2020 року.

Після свят валюта почала поступово дорожчати. Впродовж січня долар додав у ціні понад 1 гривню, а євро – 90 копійок. На початку лютого обидві валюти знову різко підскочили – ціна "зеленого" перетнула позначку у 25 гривень, а ціна євро наблизилась до 28 гривень за одиницю. Проте 4 лютого іноземні валюти почали дешевшати.

Нацбанк України переконує, що загроз для знецінення гривні немає, і національна валюта продовжить зміцнюватись в 2020 році.



Середньорічний курс гривні щодо долара з 1996 року / інфографіка 24 каналу