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      Курс валют на 19 лютого: гривня продовжує зберігати стабільність

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      Яким буде курс валют від НБУ 19 лютого / 24 Канал

      На середу, 19 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Вже третій день поспіль вартість гривні щодо долара фактично не змінюється. Водночас національна валюта дещо зміцніла щодо євро.

      Нацбанк встановив, що за один американський долар у середу, 19 лютого, доведеться заплатити 24 гривні 44 копійки.

      Цікаво: Як відкриття ринку землі вплине на курс валют: пояснення НБУ

      Таким чином фактичний курс "вічнозеленого" буде всього на одну копійку меншим, ніж у попередній банківський день – 18 лютого.

      Це означає, що гривня вже третій день поспіль зберігає стабільність свого курсу у відношенні до долара. Перед цим за два тижні долар подешевшав на 64 копійки.

      Тим часом гривня дещо зміцнилася щодо євро. За добу головна валюта Європейського Союзу здешевшала на 7 копійок. У середу за один євро потрібно буде заплатити 26 гривень 43 копійки.

      Таким чином щодо європейської валюти гривня теж зміцнюється вже протягом двох тижнів. За цей час курс євро впав на 1 гривню 22 копійки.

      Останнє падіння вартості обох західних валют відбулося після їх відчутного зміцнення у січні 2020 року, яке тривало практично протягом усього місяця.

      Чому гривня падала на початку 2020-го

      Як розповів у коментарі 24 каналу директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський, через низку факторів сезонне падіння гривні відбулося не в листопаді – грудні, а в січні 2020 року.

      У попередні роки завжди падіння гривні припадало на листопад – грудень – січень. У 2019 році це не відбулося. Через гарний врожай заходило багато нерезидентів, які пропонували валюту. І ціни на енергоносії. Зараз ціни на газ і бензин є дуже низькими. Можливо, в жовтні знову буде падіння гривні. Через сезонність,
      – зауважив експерт.

      середньорічний курс гривні, гривня-долар
      Середньорічний курс гривні щодо долара / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Євро Гривня Долар-Гривня Долар Курси валют Валюта
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