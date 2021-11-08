Стався злочин у грудні 2019 року у Печерському районі Києва. Як з'ясували слідчі, чоловіки знали, що жінка з чоловіком живуть в одному з відселених будинків. Вони прийшли до потерпілих та почали вимагати від жінки віддати їм цінні речі.

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Нападники вкрай жорстоко били жінку, а коли за неї заступився чоловік, йому завдали удар дерев'яним брусом по голові.

Сіли на 10 та 15 років

Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події. Загрози для життя жінки внаслідок побиття не було.

Чоловіки забрали каблучку та два смартфони, які один зі зловмисників продав у найближчому підземному переході.

Слідчі досить швидко встановили особи обох підозрюваних у скоєнні злочину та затримали їх.

Одному з фігурантів справи інкримінували вчинення розбою у складі злочинної групи. Дії його поплічника кваліфікували як розбій та умисне вбивство.

Печерський районний суд Києва розглянув докази, які зібрали правоохоронці, та погодився з вимогами прокурора. Злочинців посадили на 10 та 15 років ув'язнення.

Крім того, служителі Феміди вирішили покарати чоловіків конфіскацією майна.