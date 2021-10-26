Тіло вбитої 72-річної жінки побачили вранці 24 жовтня її сусіди. Вони ж викликали правоохоронців.

Дивіться також У Харкові на 15 років засудили юнака, який ще неповнолітнім жорстоко вбив дівчину

Поліцейські, які прибули на місце, з'ясували, що потерпіла померла не природною смертю, а з її житла зникли металевий сейф, мобільний телефон та планшет.

Душив та бив по голові

Поліцейські встановили, що ймовірним вбивцею може бути син загиблої.

Правоохоронці розшукали зловмисника та провели обшуки у його квартирі. Там знайшли всі речі, які зникли з квартири жінки.

Чоловіка затримали. Слідчим він розповів, що прийшов у гості до матері та почав вимагати від неї гроші. Коли ж пенсіонерка відмовила, він накинувся на неї та почав душити й бити по голові.

Коли потерпіла померла, зловмисник забрав у неї цінні речі та пішов до себе додому.

Наразі фігуранту справи вже повідомили про підозру у скоєнні вбивства з корисливих мотивів. Якщо провину чоловіка доведуть в суді, йому загрожує від 10 до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Дивіться відео з чоловіком, який вбив власну матір на Київщині: