По данным следствия, в сентябре мужчина сам позвонил в полицию и рассказал, что нашел свою гражданскую жену мертвой в недостроенном помещении. Сначала злоумышленнику удалось ввести стражей в заблуждение, но впоследствии полицейские установили все обстоятельства преступления.

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Как только следователи выяснили, что мужчина причастен к убийству, его задержали.

Нанес более 30 ударов по всему телу

Мужчина забил женщину до смерти деревянной палкой / Фото полиции Киева

Во время проведения первоочередных действий на месте происшествия злоумышленник предоставлял правоохранителям ложную информацию.

С места происшествия полицейские изъяли орудие убийства – деревянную палку.

Согласно выводам судмедэкспертов, потерпевшая умерла из-за множественных травм. Ей нанесли более 30 ударов по всему телу.

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства сразу после задержания.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде нахождения под стражей. С тех пор служители Фемиды постоянно решали оставлять подозреваемого в СИЗО.

Досудебное расследование дела уже завершилось. Правоохранители составили обвинительный акт и передали его в суд для рассмотрения производства по существу.

Когда именно в Голосеевском районном суде начнут рассматривать дело мужчины, пока неизвестно.