О стрельбе полицейским сообщили очевидцы инцидента. На место происшествия прибыли наряд полиции и следственно-оперативная группа. Тогда же выяснилось, что в результате стрельбы пострадавший погиб.
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Правоохранители открыли уголовное производство по факту умышленного убийства.
Стрелял из травмата
Злоумышленник применил травматический пистолет / Фото полиции Киева
- Инцидент произошел вечером 26 сентября на улице Овручской.
- Как выяснили полицейские, началось все со случайного конфликта между двумя прохожими 1977 и 1998 годов рождения.
- Словесная перепалка довольно быстро переросла в серьезные разборки, из-за чего молодой человек достал оружие и выстрелил в оппонента.
- Пистолет, который применил злоумышленник, оказался травматическим. Однако от нескольких пулевых ранений в грудь пострадавший погиб на месте.
Подозреваемым оказался местный житель. Его задержали и отправили в изолятор временного содержания.
Оружие и патроны, которые применил злоумышленник, отправили на экспертизу.
Вскоре суд будет избирать мужчине меру пресечения. Если вину злоумышленника докажут, ему грозит от 7 до 15 лет заключения.
Смотрите видео с места убийства 44-летнего киевлянина на Лукьяновке: