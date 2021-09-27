О стрельбе полицейским сообщили очевидцы инцидента. На место происшествия прибыли наряд полиции и следственно-оперативная группа. Тогда же выяснилось, что в результате стрельбы пострадавший погиб.

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Правоохранители открыли уголовное производство по факту умышленного убийства.

Стрелял из травмата



Злоумышленник применил травматический пистолет / Фото полиции Киева

Инцидент произошел вечером 26 сентября на улице Овручской.

Как выяснили полицейские, началось все со случайного конфликта между двумя прохожими 1977 и 1998 годов рождения.

Словесная перепалка довольно быстро переросла в серьезные разборки, из-за чего молодой человек достал оружие и выстрелил в оппонента.

Пистолет, который применил злоумышленник, оказался травматическим. Однако от нескольких пулевых ранений в грудь пострадавший погиб на месте.

Подозреваемым оказался местный житель. Его задержали и отправили в изолятор временного содержания.

Оружие и патроны, которые применил злоумышленник, отправили на экспертизу.

Вскоре суд будет избирать мужчине меру пресечения. Если вину злоумышленника докажут, ему грозит от 7 до 15 лет заключения.

Смотрите видео с места убийства 44-летнего киевлянина на Лукьяновке: