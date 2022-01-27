Об инциденте полицейские узнали от матери жительницы столицы. Женщина сообщила, что ее дочь закрылась в квартире в Дарницком районе столицы и угрожает покончить с собой и с мальчиком.

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На место происшествия сразу отправились спасатели, правоохранители и медики скорой.

Спасатели заталкивали внутрь, а полицейские – тянули в квартиру

32-летнюю женщину могут посадить в тюрьму / Фото полиции Киева

До того момента, когда женщина с ребенком была спасена, правоохранители целый час вели с ней переговоры.

В это время спасатели готовились к спуску с балкона с квартиры выше.

Когда спасатели были готовы, они сообщили об этом своим коллегам и стражам порядка, которые ждали возле квартиры.

Бойцы ГСЧС выбили дверь квартиры и вместе с полицией ворвались внутрь.

В момент "штурма" квартиры женщина пыталась залезть на подоконник и прыгнуть, однако спасатели отталкивали ее сверху. Полицейские быстро добежали до балкона и затащили ее внутрь.

Ювенальные полицейские отвели 3-летнего мальчика в квартиру, согрели его и успокоили. Ребенка показали медикам, которые после осмотра передали его бабушке.

32-летнюю женщину задержали. Ей инкриминируют покушение на умышленное убийство малолетнего мальчика. Если суд признает женщину виновной в совершении преступления, ей грозит до 15 лет тюрьмы или даже пожизненное лишение свободы.

Смотрите видео спасения женщины и ребенка на Позняках: