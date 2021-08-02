Судя по записи, которую сделала камера видеонаблюдения, конфликт между мужчинами вызвал сам охранник. Он довольно мощно толкнул плечом друга пострадавшего возле гей-клуба.

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Через минуту после этого, услышав что-то от самого танцора, 28-летний боец УГО с агрессией подошел к оппоненту.

Шансов защититься не было

Конфликт длился всего лишь несколько минут. По предварительным данным, после того, как военный столкнулся с его другом, танцор сделал ему замечание.

Инцидент начала снимать на телефон девушка, которая была в одной компании с потерпевшим.

Между мужчинами произошла короткая ссора, во время которой злоумышленник подскочил к женщине и самому танцору. Затем он нанес ему один удар по лицу левой рукой. Поскольку удара тот не ожидал, а в руке держал мобильный, шансов защититься у него не было.

На мостовую пострадавший падал уже без сознания. Он также ударился затылком.

Первую помощь мужчине оказывал друг злоумышленника и другие свидетели инцидента, тогда как друзья потерпевшего растерянно стояли рядом. Некоторое время боец УГО вел себя достаточно агрессивно, но впоследствии успокоился и находился на месте происшествия. Записи того, когда и как он ушел, в сети нет.

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