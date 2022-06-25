В Киеве на Печерске произошло убийство

На месте происшествия работают полицейские и проводят первоочередные следственные действия. Правоохранители устанавливают обстоятельства убийства и личность погибшего мужчины.

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Тело неизвестного было обнаружено в одной из квартир на бульваре Дружбы Народов. Были установлены признаки насильственной смерти и огнестрельное ранение в голову.

В полицию поступило сообщение о том, что в квартире долго громко работает телевизор, а на замечания соседей никто не реагирует. Чтобы выяснить обстоятельства такого поведения жильцов одной из квартир, по указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

Поскольку в квартире никто не реагировал на стук в дверь, а телевизор громко работал, правоохранители приняли решение зайти в дом. В доме они обнаружили тело неизвестного с признаками насильственной смерти и огнестрельным ранением в голову.



В Киеве на Печерске произошло убийство / Фото Национальной полиции

В настоящее время сотрудники полиции проводят первоочередные следственные действия, устанавливают личность погибшего и все обстоятельства его смерти. Решается вопрос открытия уголовного производства по статье 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.



Правоохранители устанавливают обстоятельства убийства и личность погибшего / Фото Национальной полиции