Запись начала конфликта выложил в сети руководитель "Союза участников АТО" Михаил Майман, который в самом инциденте не участвовал. Судя по видео, патриоты начали свою акцию с того, что зашли в обменный пункт и начали спрашивать у охраны, являются ли они боевиками ОРДЛО.

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Охранники заведения почти мгновенно перекрыли активистам путь внутрь помещения, после чего произошел конфликт.

Стреляли в помещении

Представители охраны обменного пункта вели себя довольно дерзко и агрессивно. Когда же один из активистов сорвал с якобы руководителя охраны медицинскую маску, начались стычки.

Внутри помещения раздались несколько выстрелов, а охранники применили слезоточивый газ, после чего активисты и работники обменника выбежали во двор.

На Владимирской улице в этот момент уже находился вооруженный винтовкой мужчина в маске, который при виде активистов стал бежать во двор, где и произошла еще одна драка.

Во время столкновений из офиса обменника выбежал еще один человек с автоматом, в котором впоследствии опознали пророссийского боевика.

Смотрите видео начала конфликта на Владимирской улице в Киеве:

Полицейские задержали 14 человек

Уже после конфликта на место происшествия прибыли бойцы КОРДа, патрульные и следователи. Как именно стражи порядка квалифицировали событие, в полиции не сообщили.

Полицейские задержали 14 участников конфликта. Всех задержанных участников происшествия отвезли в Шевченковское управление полиции. Отпустили ли их впоследствии, неизвестно.